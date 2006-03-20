اولمبياد 2020/ كاراتي دو: رغم إصابته في الوجه، المصارع  دايخي يبقى "متفائلا" في التأهل لموعد طوكيو  

وصرح دايخي ل"وأج" على هامش اليوم الأول منافسات البطولة الوطنية للكاراتي دو( اكابر وكبريات) الجارية بقاعة حرشة حسان: " خضعت لعملية جراحية بمجرد عودتي إلى الجزائر من طرف الأستاذ فرجاوي جراح الفك والوجه والرقبة بمستشفى مصطفى باشا. فترة النقاهة تمر في الآجال المحددة ، عضلة الوجه تعود إلى طبيعتها. أتمنى العودة إلى أجواء التدريبات في غضون شهر على أقصى تقدير".
ويتواجد البطل الجزائري دائما في السباق من أجل اقتطاع ورقة التأهل إلى اولمبياد - 2020، وهو متفائل لتشريف الجزائر في موعد طوكيو.
وأضاف: "على الرغم من هذه الإصابة التي أخلطت برنامج نشاطي، أنا متفائل في اقتطاع تأشيرة التأهل لأولمبياد طوكيو- 2020 . في انتظار الضوء الأخضر من طرف طبيبي سأواصل التدريبات. اولمبياد طوكيو لها معنى خاص مع دخول رياضة الكاراتي دو لأول مرة ، برنامج المنافسات الاولمبية."
واستطرد قائلا : "أتمنى أن أكون في المستوى وأضمن تأهل تاريخي للجزائر."
ومن المرتقب أن يشارك دايخي -الذي يحتل حاليا المرتبة 24 عالميا- في الدورة التأهيلية للأولمبياد ، المقررة من 8 إلى 10 مايو المقبل بباريس (فرنسا)، حيث يتأهل الثلاث الأوائل في كل فئة.