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اولمبياد 2020/ كاراتي دو: رغم إصابته في الوجه، المصارع  دايخي يبقى "متفائلا" في التأهل لموعد طوكيو  

  أدرج يـوم : الجمعة, 06 آذار/مارس 2020 09:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
اولمبياد 2020/ كاراتي دو: رغم إصابته في الوجه، المصارع  دايخي يبقى &quot;متفائلا&quot; في التأهل لموعد طوكيو  

الجزائر - عبّر بطل افريقيا في الكاراتي دو، الجزائري حسين دايخي (+84كلغ) المصاب على مستوى الوجه في نهائي البطولة الإفريقية للاختصاص (7- 9 فبراير بالمغرب)، عن تفاؤله  في التأهل إلى الألعاب الاولمبية بطوكيو - 2020 ، على الرغم من غيابه لمدة شهر إضافية عن المنافسة.

وصرح دايخي  ل"وأج" على هامش اليوم الأول منافسات البطولة الوطنية للكاراتي دو( اكابر وكبريات) الجارية بقاعة حرشة حسان: " خضعت لعملية جراحية بمجرد عودتي إلى الجزائر  من طرف الأستاذ فرجاوي جراح الفك والوجه والرقبة بمستشفى مصطفى  باشا. فترة النقاهة تمر في الآجال المحددة ، عضلة الوجه تعود إلى طبيعتها. أتمنى العودة إلى أجواء التدريبات  في غضون شهر على أقصى تقدير".

ويتواجد البطل الجزائري دائما في السباق من أجل اقتطاع ورقة التأهل إلى اولمبياد - 2020، وهو متفائل لتشريف الجزائر في موعد طوكيو.

وأضاف: "على الرغم من هذه الإصابة التي أخلطت برنامج نشاطي، أنا متفائل في اقتطاع تأشيرة التأهل لأولمبياد  طوكيو- 2020 . في انتظار الضوء الأخضر من طرف طبيبي سأواصل التدريبات. اولمبياد  طوكيو لها معنى خاص مع دخول رياضة الكاراتي دو لأول مرة ، برنامج المنافسات الاولمبية."

واستطرد قائلا : "أتمنى أن أكون في المستوى وأضمن تأهل تاريخي للجزائر."

ومن المرتقب أن يشارك  دايخي -الذي يحتل حاليا المرتبة 24 عالميا-  في الدورة التأهيلية للأولمبياد ، المقررة من 8 إلى 10 مايو المقبل بباريس (فرنسا)، حيث  يتأهل الثلاث الأوائل في كل فئة.

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اولمبياد 2020/ كاراتي دو: رغم إصابته في الوجه، المصارع  دايخي يبقى "متفائلا" في التأهل لموعد طوكيو  
  أدرج يـوم : الجمعة, 06 آذار/مارس 2020 09:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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