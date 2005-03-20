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البطولة الوطنية للكاراتي دو: انطلاق المنافسات بمشاركة ما يقارب 600 مصارع

  أدرج يـوم : الخميس, 05 آذار/مارس 2020 19:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرات
البطولة الوطنية للكاراتي دو: انطلاق المنافسات بمشاركة ما يقارب 600 مصارع

الجزائر - انطلقت مساء الخميس بقاعة حرشة حسان ( الجزائر العاصمة) منافسات البطولة الوطنية للكاراتي دو ( اكابر وكبريات), بمشاركة 595 مصارع يمثلون 232 ناديا تابعا ل35 لرابطة  ولائية.

وتميزت منافسات اليوم الاول المخصصة للتصفيات كوميتي وكاتا فردي ( رجال وسيدات) بتأهل معظم المرشحين , منهم الدوليين الذين كانوا حاضرين  خلال هذا الموعد الرياضي .

وتجرى  المسابقة الوطنية في الاوزان : - 50 كلغ, -55 كلغ, -61 كلغ, -68 كلغ ( كوميتي) عند السيدات  و - 60 كلغ, -67 كلغ, - 75 , - 84 كلغ و+84 كلغ لدى الرجال.

ونوه رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو سليمان مسدوي  " بالتنظيم الجيد" الذي ميّز  اليوم الاول من المنافسات  التي تعتبر "مهمة جدا على الصعيد الوطني".

وصرح مسدوي ل"واج",  الكاراتي دو الجزائري يمر بمرحلة ذهبية ترجمها, ب6 ميداليات ذهبية في البطولة الافريقية الاخيرة  ولدينا طموحا  لتحقيق نتائج احسن ببروز مواهب واعدة  ورياضيين دائما في السباق من أجل  اقتطاع تأشيرة المرور الى اولمبياد طوكيو - 2020.

واضاف : " ننتظر  منافسة قوية في جميع الفئات بحضور المصارعين  الدوليين الذين كانوا حاضرين خلال هذه البطولة , باستثناء حسين دايخي الذي  يتعافى من اصابة في الوجه تلقاها في البطولة الافريقية الاخيرة ."

من جهته, اكد مدير التنظيم الرياضي للهيئة الفدرالية  حمزة حميدي بان " كل الظروف مواتية لضمان سير جيد للبطولة الوطنية", مشيرا الى ان ما يميز هذه البطولة  هو تسجيل كل المشاركين عبر الانترنت."

وقال في هذا الشأن  "ستسمح لنا هذه التقنية بتلقي احصائيات دقيقة, تحسبا للمنافسات المقبلة بهدف تطوير هذه الرياضة".

ويخصص اليوم  الثاني من المنافسات المبرمج غدا الجمعة بنهائيات الكاتا (فردي-حسب الفرق) والكوميتي فردي (رجال-سيدات) وهذا على الساعة 00ر15سا , أما بالنسبة لليوم الثالث والأخير, فسيخصص للكوميتي حسب الفرق.

كلـمات مفتـاحيــة :
البطولة الوطنية للكاراتي دو: انطلاق المنافسات بمشاركة ما يقارب 600 مصارع
  أدرج يـوم : الخميس, 05 آذار/مارس 2020 19:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرة   شارك

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