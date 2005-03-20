بطولة الجزائرهواة /مجموعة الوسط - الجولة ال23/: نادي الرغاية يفوز على وداد بوفاريك (1-0)

وبهذا يرتقي نادي الرغاية الى الصف ال11 برصيد 26 نقطة رفقة كل من نجم القليعة ونجم تقرت مؤقتا, اما بالنسبة للوداد, فيتصدر الترتيب رفقة شباب بني ثور ب43 نقطة في انتظار استكمال باقي المباريات.
الخميس:
وداد بوفاريك - نادي الرغاية 0-1
السبت:
رائد القبة - شباب الدار البيضاء
اتحاد بني دوالة - اتحاد البليدة
رائد بومرداس -وفاق المسيلة
اتحاد الأخضرية - شباب بني ثور
نجم تقرت - اتحاد خميس الخشنة
نجم القليعة - شباب عين وسارة
نجم بن عكنون - شباب حي الجبل
الترتيب نقاط لعب
- شباب بني ثور 43 22
--. وداد بوفاريك 43 23
- نجم بن عكنون 37 22
- شباب عين وسارة 32 22
5 . اتحاد الأخضرية 30 22
--. شباب الدار البيضاء 30 22
--. وفاق المسيلة 30 22
- رائد القبة 29 22
- شباب حي الجبل 28 22
10 . اتحاد البليدة 27 22
- نجم القليعة 26 22
--. نجم تقرت 26
22
--. نادي الرغاية 26 23
- اتحاد خميس الخشنة 23 22
- اتحاد بني دوالة 22 22
- رائد بومرداس 18 22.