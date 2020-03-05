التجمع الوطني العسكري الحادي عشر لألعاب القوى للإناث: سيطرة عناصر قيادة القوات البحرية على المنافسة

الجزائر - سيطرت عداءات قيادة القوات البحرية على منافسات التجمع الوطني العسكري الحادي عشر لألعاب القوى للإناث, الذي احتضنه الخميس, مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية الشهيد مسعود بوجريو ببن عكنون (الجزائر العاصمة), بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وكانت سيطرة عداءات قيادة القوات البحرية جلية في اختصاصات سباق 200 متر, سباق 400 متر, سباق 800 متر وسباق التتابع 200 متر اربع مرات, بينما خطفت قيادة الدرك الوطني لقب سباق 60 متر, في الوقت الذي عادت فيه المرتبة الأولى في مسابقة رمي الجلة للناحية العسكرية الأولى.

وعقب تتويجها بلقب سباق 200 متر, عبرت عداءة قيادة القوات البحرية, عونالي كريمة عن سعادتها بهذه النتيجة حيث قالت: ''لاحظت أن المستوى الفني لهذه هذا الموعد في منحنى تصاعدي كل موسم. الشيء الوحيد الذي أتمناه اليوم هو تكوين فريق وطني عسكري نسوي لألعاب القوى كي تتسنى لنا الفرصة للمشاركة وتشريف الراية الوطنية في مختلف المحافل الدولية''.

ومن جانها, لم تخف زميلتها حليمة بوغازي سعادتها بعد أن فازت بسباقات 400 متر, 800 متر وكذلك سباق التتابع رفقة زميلاتها في قيادة القوات البحرية, حيث أكدت أنها راضية عن نتائجها في المنافسة التي تبقى مشرفة كما شكرت القيادة العسكرية على تنظيم مثل هذه التظاهرات.

أما لقب سباق 60 متر, فقد عاد للعداءة سناء عجال من قيادة الدرك الوطني والتي صرحت عقب تتويجها: ''الحمد الله أولا على هذا التتويج الذي لم يكن سهلا لأن المستوى الفني كان جيدا مقارنة بالسنوات الماضية. هذا اللقب جاء بعد المجهودات التي قمنا بها منذ بداية الموسم الرياضي''.

وفي مسابقة رمي الجلة, تحصلت العداءة سارة بلعيد من الناحية العسكرية الأولى على المرتبة الأولى ألتي صرحت بعد الفوز : '' المنافسة كانت قوية فنيا مقارنة بالمواسم الفارطة والمستوى يبقى في تحسن مستمر. الآن أتمنى المشاركة في المنافات القارية والعالمية القادمة إن شاء الله''.

وشهد هذا الموعد حضور البطلة الأولمبية السابقة بنيدة مراح والتي اعتبرت هذا الموعد شرفا كبيرا للرياضة العسكرية.

وقالت مراح: ''لقد لا حضت وجود مستوى لا بأس به وتنافس بين العداءات بشكل كبير وقوي ولكن بصراحة لا يمكننا مقارنته بالمدني. أتمنى أن يتم تكوين فريق وطني عسكري نسوي كي يتم رفع المستوى والمشاركة في المحافل العالمية مثل عند الرجال''

وفي كلمة الافتتاح, قال العميد رئيس مصلحة الرياضات العسكرية بدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي, عمر قريش: ''بمناسبة تنظيم هذا التجمع الوطني العسكري, احتفالا باليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن من مارس من كل سنة, يسعدني ويشرفني أن أتقدم بعبارات التقدير والعرفان إلى كل نساء الجزائر بصفة عامة ونخص بالذكر المرأة العسكرية, مثمنين بذلك دورها في صفوف الجيش الوطني الشعبي في البناء والدفاع عن الوطن''.

مضيفا: ''إن الرياضة العسكرية وبدعم من القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ترتكز في منطلقاتها على حشد الطاقات البشرية الموجودة دون تمييز, وتعمل على تفعيل دور المرأة وتحسين مستواها من خلال التدريبات والمنافسات وفتح المجال أمامها لإثبات دورها, وخير دليل على ذلك النتائج والنجاحات التي حققتها والتي تعد مفخرة للرياضات وللجزائر. كما أدعو جميع المتنافسات إلى التحلي بالروح الرياضية المثالية وأتمنى أن يتوج هذا التجمع الرياضي بالنجاح التام, بما يخدم الرياضة النسوية العسكرية خاصة والرياضة الوطنية عامة''.

وشهد هذا الموعد مشاركة 186 عداءة من 24 فريقا.

النتائج الكاملة:

- سباق 60 متر: 1عجال سناء (قيادة الدرك الوطني), 2 حواوتي سارة (قيادة القوات البحرية), 3 غيلاني شيماء (قيادة الدرك الوطني).

- سباق 200 متر: 1 عونالي كريمة (قيادة القوات البحرية), 2 علالي سميرة (المدرسة التطبيقية لمصالح الصحة العسكرية), 3 دريجي خديجة (الناحية العسكرية الأولى).

- سابق 400 متر: 1 بوغازي حاليمة (قيادة القوات البحرية), 2 حواوتي سارة (قيادة القوات البحرية), 3 تريعة صبرينة (قيادة الدرك الوطني).

- سباق 800 متر: 1 بوغازي حاليمة (قيادة القوات البحرية), 2 بن فرج نور الهدى (قيادة الدرك الوطني), 3 عونالي كريمة (قيادة القوات البحرية).

- مسابقة رمي الجلة: 1 بلعيد سارة (الناحية العسكرية الأولى), 2 عثماني مغنية (قيادة الدرك الوطني), بن هالة رانية (الناحية العسكرية الأولى).

- سباق التتابع 200 متر اربع مرات: 1 قيادة القوات البحرية, 2 قيادة الدرك الوطني, 3 المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس.

الفرق المشاركة:

قيادة الحرس الجمهوري, قيادة القوات البحرية, قيادة الدرك الوطني, الناحية العسكرية الأولى, الناحية العسكرية الثانية, الناحية العسكرية الخامسة, الأكاديمية العسكرية لشرشال, مديرية الإدارة والمصالح المشتركة, المدرسة الوطنية متعددة التقنيات, المدرسة الوطنية للصحة العسكرية, المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس, المدرسة العليا للبحرية, المدرسة العليا للإشارة, المدرسة العليا للدفاع الجوي عن الاقليم, المدرسة العليا للإستعلام والأمن, المدرسة العليا لتقنيات الطيران, المدرسة العليا للدرك الوطني, المدرسة العليا للعتاد, المدرسة العليا للإدارة العسكرية, المدرسة التطبيقية لمصالح الصحة العسكرية, المدرسة التطبيقية لجند البحرية, المستشفى المركزي للجيش, مديرية المستخدمين, المديرية المركزية للوقود.