Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرابطتان الأولى والثانية-فيروس كورونا: الرابطة ستراسل الاتحادية من أجل اتخاذ القرارالأنسب

  أدرج يـوم : الخميس, 05 آذار/مارس 2020 15:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرات
الرابطتان الأولى والثانية-فيروس كورونا: الرابطة ستراسل الاتحادية من أجل اتخاذ القرارالأنسب

الجزائر- ستراسل رابطة كرة القدم المحترفة في "الساعات القادمة" الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, لاتخاذ قرار بخصوص إمكانية اجراء مباريات الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية بدون حضور الجمهور, بسبب تفشي فيروس كورونا, وفق ما أفاد به فاروق بلقيدوم, الناطق الرسمي للهيئة الكروية المسيرة للمنافسة.

وصرح بلقيدوم, وهو عضو  بالمكتب التنفيذي للرابطة 'لواج':  "ليس بإمكان الرابطة اتخاذ قرار بهذا الجحم بصفة انفرادية. وعليه سنتواصل مع الاتحادية والتي بدورها ستستشير السلطات العليا لاتخاذ قرار اللعب دون جمهور من عدمه في بقية مشوار المنافسة".

وعلى غرار أزيد من 80 بلدا عبر العالم, تضررت الجزائر بداء فيروس كورونا. فحسب حصيلة وزارة الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات, ليوم امس  الأربعاء, تم تسجيل 17 حالة مؤكدة بأرض الوطن.

"في حال تقرر إقامة مباريات بطولاتنا دون جمهور سيكون ذلك من أجل سلامة المناصرين الجزائريين وتفادي كل مخاطر العدوى. سوف نجتمع يوم الخميس على مستوى الرابطة للقيام بالإجراءات اللازمة", ختم فاروق بلقيدوم حديثه.

وتم تأجيل عديد المنافسات القارية إلى تواريخ لاحقة بسبب تفشي فيروس كورونا, من بينها افتتاح موسم الرابطة الإفريقية لكرة السلة بداكار (السنغال), بطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس وكأس السوبر الإفريقية لكرة اليد (رجال), التي كانت مبرمجة بداية أبريل بالجزائر.

وبقارة أوروبا, تعد إيطاليا أحد البلدان الأكثر تضررا بفيروس كورونا, حيث تم تأجيل جميع المنافسات الرياضية, بما فيها مباريات كرة القدم, التي ستلعب دون جمهور إلى غاية 3 أبريل, وفق مرسوم وقعه يوم امس الأربعاء, الوزير الإيطالي الأول, غيسيبي كونتي.

آخر تعديل على الخميس, 05 آذار/مارس 2020 15:52
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطتان الأولى والثانية-فيروس كورونا: الرابطة ستراسل الاتحادية من أجل اتخاذ القرارالأنسب
  أدرج يـوم : الخميس, 05 آذار/مارس 2020 15:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.05

مجلة الجيش: الجزائر دخلت "مرحلة جديدة ستنهي كل الممارسات السلبية"

20.03.05

فيروس كورونا: تعزيز اليقظة بنقاط الدخول لوهران

20.03.05

وزير التجارة يستقبل سفيري ألمانيا والسودان

20.03.05

استفادة الولاية المنتدبة لتقرت من مستشفى بسعة 240 سرير قبل نهاية السنة الجارية

20.03.05

مكانة المرأة في البحث العلمي موضوع نقاش بجامعة هواري بومدين بالجزائر العاصمة

20.03.05

تفعيل العمل الإنساني عبر إنشاء منتدى لدول الجوار الليبي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين جديدتين بالجزائر

20.03.04

فيروس كورونا : تسجيل 5 حالات إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 17 حالة مؤكدة  بالجزائر

20.03.02

الملقى الدولي الثاني حول البشير الإبراهيمي: تسليط الضوء على الموروث الثقافي والأدبي في…

20.03.02

انعقاد جلسة عمل لترقية الإحصاء والاستشراف في قطاع التجارة

20.03.03

زيتوني: "الذكرى الـ63 لاستشهاد محمد العربي بن مهيدي" الفيلم المخصص لحياة الشهيد "بلغ آخر…

20.03.02

كريكو و السفير العماني يعربان عن رغبتهما في تعزيز التعاون في المجال الاجتماعي