الرابطتان الأولى والثانية-فيروس كورونا: الرابطة ستراسل الاتحادية من أجل اتخاذ القرارالأنسب

الجزائر- ستراسل رابطة كرة القدم المحترفة في "الساعات القادمة" الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, لاتخاذ قرار بخصوص إمكانية اجراء مباريات الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية بدون حضور الجمهور, بسبب تفشي فيروس كورونا, وفق ما أفاد به فاروق بلقيدوم, الناطق الرسمي للهيئة الكروية المسيرة للمنافسة.

وصرح بلقيدوم, وهو عضو بالمكتب التنفيذي للرابطة 'لواج': "ليس بإمكان الرابطة اتخاذ قرار بهذا الجحم بصفة انفرادية. وعليه سنتواصل مع الاتحادية والتي بدورها ستستشير السلطات العليا لاتخاذ قرار اللعب دون جمهور من عدمه في بقية مشوار المنافسة".

وعلى غرار أزيد من 80 بلدا عبر العالم, تضررت الجزائر بداء فيروس كورونا. فحسب حصيلة وزارة الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات, ليوم امس الأربعاء, تم تسجيل 17 حالة مؤكدة بأرض الوطن.

"في حال تقرر إقامة مباريات بطولاتنا دون جمهور سيكون ذلك من أجل سلامة المناصرين الجزائريين وتفادي كل مخاطر العدوى. سوف نجتمع يوم الخميس على مستوى الرابطة للقيام بالإجراءات اللازمة", ختم فاروق بلقيدوم حديثه.

وتم تأجيل عديد المنافسات القارية إلى تواريخ لاحقة بسبب تفشي فيروس كورونا, من بينها افتتاح موسم الرابطة الإفريقية لكرة السلة بداكار (السنغال), بطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس وكأس السوبر الإفريقية لكرة اليد (رجال), التي كانت مبرمجة بداية أبريل بالجزائر.

وبقارة أوروبا, تعد إيطاليا أحد البلدان الأكثر تضررا بفيروس كورونا, حيث تم تأجيل جميع المنافسات الرياضية, بما فيها مباريات كرة القدم, التي ستلعب دون جمهور إلى غاية 3 أبريل, وفق مرسوم وقعه يوم امس الأربعاء, الوزير الإيطالي الأول, غيسيبي كونتي.