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كأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس لكرة اليد: تأجيل المنافسة المقررة بالجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 05 آذار/مارس 2020 09:37     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات
كأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس لكرة اليد: تأجيل المنافسة المقررة بالجزائر

أبيدجان - أُجلت الطبعة ال36 لكأس افريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس لكرة اليد (رجال)، المقررة في مطلع ابريل المقبل بالجزائر، إلى تاريخ لاحق ،بسبب  فيروس كورونا ، حسبما أعلنته يوم الاربعاء الكونفدرالية لافريقية للعبة.

وأوضح بيان الهيئة الافريقية : " قصد الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا و التقليص من احتمالات العدوى بين الرياضيين، تعلن الكونفدرالية الافريقية  لكرة اليد، تأجيل إلى تاريخ لاحق، منافسات الطبعة ال27 ،للكأس الافريقية الممتازة  للأندية و الطبعة ال36 كأس افريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس لكرة اليد ، المقررتين مطلع ابريل بالجزائر."

وأشار نفس المصدر الى ان  الكونفدرالية الافريقية للكرة الصغيرة ، ستحدد مواعيد وتواريخ المنافسة بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للاختصاص.

وكان من المقرر ان تجمع مباراة ألكاس الإفريقية الممتازة للأندية - والذي يمثل الفائز فيها قارة افريقيا في الطبعة المقبلة لكأس العالم للأندية في العربية السعودية-  الزمالك  المصري و النجم الساحلي التونسي.

وأحرز نادي الزمالك ببرايا (الرأس الأخضر) في 13 اكتوبر الماضي لقب البطولة الافريقية للأندية على حساب مواطنه نادي سبورتينغ المصري، بعد الوقت الإضافي (33- 31)، بينما توج النجم  الساحلي التونسي في ابريل 2019 بكأس افريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس بمدينة وجدة ( المغرب)، على  حساب النادي الاهلي المصري (28- 24).

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كأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس لكرة اليد: تأجيل المنافسة المقررة بالجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 05 آذار/مارس 2020 09:37     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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