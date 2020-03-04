الرابطة الثانية: حوار كروي ساخن من أجل البقاء بين اتحاد الحراش وأمل بوسعادة

الجزائر- تفتتح الجولة ال22 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم, يوم غد الخميس, بحوار كروي شيق, يستقبل فيه متذيل الترتيب, فريق اتحاد الحراش بملعبه أول نوفمبر بالمحمدية (00ر15سا), ضيفه أمل بوسعادة (المركز العاشر), في مواجهة عنوانها الرئيسي , تحقيق الفوز للخروج من قاع الترتيب العام خاصة بالنسبة لأصحاب الارض.

فعلى بعد تسع جولات من اسدال الستار على منافسات البطولة, سيكون وزن كل نقطة من ذهب في بقية مشوار المنافسة خاصة بالنسبة للفرق المتواجدة في مؤخرة الترتيب التي بات بقائها في بطولة الرابطة الثانية مهدد اكثر من اي وقت مضى.

فحتى, وان بدى فريق امل بوسعادة (المركز العاشر بمجموع 26 نقطة) في وضعية احسن مقارنة بمستضيفه اتحاد الحراش (المركز الاخير ب 19 نقطة) فانه يبقى مع ذلك غير بعيد عن منطقة الخطر حيث لا يتوفر سوى على خمس (5) نقاط اضافية عن اول فريق مهدد بالسقوط ويتعلق الامر بمولودية بجاية.

هذه الوضعية تجعل الفريق البوسعادي, حريصا على حصد أكبر عدد ممكن من النقاط في الجولات المتبقية من عمر البطولة, خاصة وان المشوار المتبقي يمكن ان يحمل مفاجآت غير سعيدة.

وتقام بقية مقابلات الجولة ال22 يوم السبت 9 مارس الجاري, بإجراء عدة مواجهة واعدة ابرزها القمة الواعدة بين اولمبي المدية و سريع الاربعاء اي بين الرائد و صاحب المركز الرابع.

ومن بين المقابلات التي ستكون نتائجها جدّ هامة بالنسبة لمنشطيها , تلك التي ستجمع بسكيكدة بين الشبيبة المحلية و جمعية وهران (بين الثالث الذي يستقبل السابع), والحوار المباشر بين اصحاب اسفل الترتيب,مولودية بجاية (المركز ما قبل الاخير)و اولمبي ارزيو (المركز ال12), وكذا المواجهة بين اتحاد عنابة (المركز التاسع) الذي يستقبل شبيبة بجاية (المركز ال14).

و تنشط بقية مقابلات هذه الجولة بين جمعية لخروب و مولودية العلمة, ودفاع تاجنانت مع سريع غيلزان و مولودية سعيدة مع وداد تلمسان.