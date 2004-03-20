كرة القدم/الرابطة الاولى (الجولة 21): تنقلات صعبة لثلاثي المقدمة

الجزائر - تنتظر ثلاثي مقدمة بطولة الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم، شباب بلوزداد، مولودية الجزائر ووفاق سطيف، تنقلات صعبة عندما يحلون ضيوفا على الأندية المهددة بالنزول، لحساب الجولة 21 المقررة يومي الخميس والسبت.

وسيكون المتصدر شباب بلوزداد (39ن)، الذي حقق فوزا مقنعا على شبيبة القبائل (3-1)، في امتحان حقيقي عندما يحل ضيفا على أولمبي الشلف (المرتبة12، 24ن) المتعطش الى العودة لمعانقة الانتصارات سيما بعد تلقيه ثلاثة انهزامات على التوالي في كل المنافسات اخرها اقصاء في الدور ثمن النهائي لكاس الجزائر على يد جمعية وهران (0-1) يوم الثلاثاء.

في حين، تشد مولودية الجزائر (المركز2، 34ن)، الرحال الى الهضاب العليا لمواجهة اهلي برج بوعريريج (المرتبة13، 22ن) المطالب هو الآخر بالاستفاقة بعد سقوطه في الخرجات الثلاث الاخيرة مما عجل برحيل المدرب التونسي معز بوعكاز واستبداله ببلال دزيري القادم من اتحاد الجزائر.

كما يحل وفاق سطيف (المرتبة3، 33ن)، الذي لم يتجرع مرارة الهزيمة في المباريات الثماني الأخيرة، ضيفا على اتحاد بسكرة (المركز14، 21ن) في مباراة تتباين فيها الاهداف ، ففي الوقت الذي يريد فيه "النسر السطايفي" مباغتة الفريق المحلي، يسعى ابناء "الزيبان" المنتشين بفوز خارج الديار امام اتحاد بلعباس (1-0) في آخر جولة الى حصد نقاط اضافية للابتعاد عن منطقة السقوط .

من جهتها، تطمح شبيبة القبائل (المركز4، 32ن) الى استغلال الوضع الصعب الذي يعيش فيه اتحاد بلعباس (8، 26ن)، من أجل الفوز عليه بغية استعادة المرتبة الثالثة التي ضاعت منها الاسبوع الفارط، في الوقت الذي لا تزال التشكيلة "القبائلية" محرومة من مدربها التونسي يامن الزلفاني بسبب عدم تسلمه للإجازة.

وفي لقاء آخر، يسعى شباب قسنطينة الى تدارك التعثر على ارضه (1-1) امام نجم مقرة، لكن المهمة لن تكون في المتناول، عندما ينزل ضيفا على أبرز الأندية المهددة بالسقوط، نصر حسين داي (المركز 16 والاخير)، غير أن اللقاء يبقى مفتوحا على جميع التكهنات.

وباتت "النصرية" امام خيار واحد لا ثاني له، ألا وهو الفوز وغير الفوز، لان الخسارة ستعقد أكثر فأكثر من وضعيتها وسترهن من حظوظها في البقاء.

ويلتقي فريقا مولودية وهران وشبيبة الساورة في مواجهة واعدة بين فريقين يتقاسمان المركز السادس بمجموع 29 نقطة، وبأهداف مشتركة، تتمثل في الاقتراب اكثر من كوكبة المقدمة، وتأكيد النتائج الايجابية التي حققاها.

وفي "الداربي" العاصمي، يلتقي صاحبا الصف العاشر برصيد 25 نقطة، نادي بارادو واتحاد الجزائر، في لقاء لا يقبلالقسمة على اثنين.

فإذا كان "الباك" يريد تأكيد فوزه خارج الديار في البطولة وافتكاكه يوم الثلاثاء لتذكرة ربع نهائي الكأس أمام مضيفه ترجي قالمة (4-3 بركلات الترجيح) ، فإن أوضاع الاتحاد، الذي عينت إدارته منير زغدود مدربا جديدا، تراوح مكانها بعد سلسلة النتائج السلبية.

من جانب آخر، يستضيف نجم مقرة (المرتبة15، 19ن) تشكيلة جمعية عين مليلة (المركز 8، 26ن)، وكله عزيمة على افتكاك نقاط الفوز للخروج من منطقة الخطر.