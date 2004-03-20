البطولة الوطنية للكونغ فو ووشو (أواسط و اكابر): مشاركة أكثر من 350 مصارع من 28 ولاية بتيسمسيلت

و أوضح نائب رئيس الهيئة الفدرالية، عز الدين عميمر في تصريح ل"واج" قائلا:"هذه النسخة ستكون فيها المنافسة قوية بين رياضيي فئتي الاواسط من جهة (166 مصارع) والاكابر من جهة اخرى (213 مصارع) حيث بلغ عددهم الاجمالي اكثر من 350 مشارك يمثلون 127 نادي من 28 ولاية."
و اضاف : "جميع المصارعين سيتنافسون من اجل الظفر بمكان لهم في صفوف المنتخب الجزائري المقبل على عدة استحقاقات دولية."
وتعد البطولة الوطنية -التي تستضيفها القاعة متعددة الرياضات "طيب علوات" بتيسمسيلت- بالنسبة لفئة الاواسط بمثابة محطة تحضيرية للبطولة الافريقية المزمع تنظيمها بالجزائر شهر ابريل المقبل وبطولة العالم شهر سبتمبر المقبل بالمغرب، اما الاكابر فسيكونون على موعد مع منافسات كأس افريقيا للأمم بالجزائر ايضا شهر ابريل القادم.
والولايات المشاركة في الموعد الرياضي هي : وهران، ورقلة، الوادي، ورقلة، المسيلة، قسنطينة، قالمة، سيدي بلعباس، سطيف، ميلة، ام البواقي، باتنة، برج بوعريريج، بجاية، بسكرة، تيبازة، البليدة، بومرداس، الجزائر، الجلفة، الشلف، المدية، تيسمسيلت، تيزي وزو، تيارت، تبسة، جيجل وتلمسان.
وينظم على هامش البطولة الوطنية للكونغ فو ووشو، اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة الفدرالية، يليه انعقاد الجمعية العامة العادية للمصادقة على التقريرين الادبي والمالي للاتحادية.
ويتضمن برنامج اليوم الأول من المنافسة إجراء الأدوار التصفوية في أسلوب القتال الحر (صاندا) في 10 أوزان و القتال الوهمي (طاولو) بالقبضة الخالية الجنوبي والشمالي شان شوان ونان شوان، والأسلحة كالرمح والعصا والسيف الرفيع والعريض أواسط و أكابر، فيما ستقام النهائيات في اليوم الموالي.
وسيشرف على إدارة هذه البطولة محمد بشارف بمساعدة 22 حكما. للتذكير، توجت جمعية الامن الوطني للأواسط والاكابر بلقبي نسخة 2019.