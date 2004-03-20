النزاع حول سد النهضة: إثيوبيا تنتقد الوساطة الامريكية ومصر تؤكد عزمها الدفاع عن حقها في المجرى المائي -

عرقاب سيترأس الندوة الوزارية ال178 لمنظمة الاوبيب يوم الخميس المقبل بفيينا -

مياه: تذبذب في التموين ابتداء من الأحد الى الخميس المقبلين في بلديات شرق و وسط العاصمة -

هزة أرضية ثانية بولاية وهران بشدة 3ر3 على سلم ريشتر -

وهران: افتتاح أشغال ملتقى دولي حول الاطفال المتفوقين والموهوبين وآليات الكشف والتكفل بهم -

أدرار: وضع حيز الخدمة مصلحة علاج بالأشعة بمركز مكافحة السرطان -

البطولة الوطنية للكونغ فو ووشو (أواسط و اكابر): مشاركة أكثر من 350 مصارع من 28 ولاية بتيسمسيلت -

بلحيمر يعلن عن مراجعة شاملة لنظام الإعلام في الجزائر -

عرقاب يدعو المؤسسات الألمانية لتعزيز تواجدها أكثر في الجزائر -

زغماتي: الصحفيان رهن الحبس الاحتياطي متابعان لأفعال تخص القانون العام -

الوزير الأول يعزي أسرة المرحوم يحيى قيدوم -

الجزائر/الدانمارك: القضيتان الفلسطينية والصحراوية محور لقاء بين وفدين برلمانيين للبلدين -

ضرورة اقتناء تجهيزات جديدة لمراقبة تداخل الذبذبات المسجلة على مستوى المناطق الحدودية للوطن -

فيروس كورونا: تسجيل ثلاث حالات جديدة بالجزائر ليرتفع العدد الإجمالي إلى ثمانية -

عقود ما قبل التشغيل: سيتم قريبا ترسيم 160 ألف مستفيد كمرحلة أولى -

المشاورات حول تعديل الدستور: الرئيس تبون يستقبل رئيس حركة البناء الوطني -

الرئيس تبون يؤكد أن سياسة الخبر الكاذب مفسدة لأخلاق المجتمع -

قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية: رفع جلسة المحاكمة في يومها الثالث واستئنافها الأربعاء -

وزير التعليم العالي يؤكد أن الكلام الذي نسب إليه بشأن الاساتذة لا أساس له من الصحة -