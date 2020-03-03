كأس الجزائر لكرة القدم: جمعية وهران في الدور ربع النهائي بعد ست سنوات من الغياب عنه

وتغلب النادي الوهراني, الناشط في الرابطة الثانية, يوم الثلاثاء على ضيفه جمعية الشلف بهدف نظيف سجله في الشوط الأول وسمح له بإقصاء النادي ال11 الناشط في الرابطة الأولى من هذه المسابقة.
وكانت آخر مباراة لعبتها الجمعية في هذا الدور في سنة 2014 عندما أقصيت على يدي مولودية بجاية التي تغلبت أيضا آنذاك على النادي الآخر للمدينة, مولودية وهران, في الدور ثمن النهائي قبل أن تواصل بنجاح مغامرتها إلى غاية التتويج بالكأس.
ورفض مدرب ''الجمعاوة'', سالم العوفي, في تصريحاته الاعلامية التي أعقبت المباراة, اعتبار منافسة الكأس هدفا لفريقه بعد تأهله إلى هذا الدور المتقدم من المسابقة التي نشط دورها النهائي ابناء المدينة الجديدة مرة واحدة في تاريخهم, وكان ذلك عندما خسروا أمام مولودية الجزائر (4-3 بعد الوقت الإضافي) في واحدة من أفضل المقبلات النهائية في تاريخ ''السيدة" الكأس, حسب المتتبعين.
واغتنم سالم العوفي الفرصة أيضا لتجديد ندائه إلى السلطات المحلية لمساعدة النادي "الذي يمر بأزمة مالية خانقة", مضيفا أنه يتوجب على لاعبيه طي صفحة التأهل والتركيز على التنقل المقبل الصعب الذي ينتظرهم إلى سكيكدة لمواجهة الشبيبة المحلية السبت المقبل برسم الجولة ال22 من بطولة الرابطة الثانية.
وتلتقي جمعية وهران في الدور ربع النهائي من كأس الجمهورية نادي بارادو, من الرابطة الأولى, حيث ستقام مباراة الذهاب بالجزائر العاصمة يوم 12 مارس جاري, فيما تلعب مقابلة العودة يوم 20 من نفس الشهر بملعب ''الحبيب بوعقل'' بوهران.