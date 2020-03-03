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كأس الجزائر: تأهل نادي بارادو للدور ربع النهائي على حساب ترجي قالمة بضربات الترجيح

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 18:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرات

الجزائر - تأهل نادي بارادو للدور ربع النهائي لكأس الجزائر في كرة القدم, بعد فوزه يوم الثلاثاء على ترجي قالمة بضربات الترجيح 4-3 (0-0 بعد 120 دقيقة), في لقاء متأخر للدور ثمن النهائي للمنافسة جمع بينهما بملعب "سويداني بوجمعة" بقالمة.

ووجد "الأكاديميون", الذين ينشطون بقسم النخبة, صعوبات كبيرة في ازاحة "السرب الأسود" الذي ينشط ضمن رابطة ما بين الجهات (مجموعة الشرق) حيث انتظروا سلسلة الضربات الترجيحية لتحقيق التأهل ب 4-3 بعد أن كانوا منهزمين 2-3.

و كان نادي بارادو قد أهدر ضربة جزاء خلال الشوط الاضافي الأول عن طريق يسري بوزوق.

وسيواجه "الباك" في الدور المقبل (ذهابا و إيابا) جمعية وهران (الرابطة الثانية) التي تأهلت في وقت سابق من اليوم بوهران على حساب جمعية الشلف (الرابطة الأولى) بنتيجة 1-0 من تسجيل رمضان حيطالة (د 45+1).

و تعتبر جمعية الشلف النادي الحادي عشر من الرابطة الأولى الذي يقصى من المنافسة.

للتذكير, عرفت المباريات الأخرى للدور ثمن النهائي اقصاء حامل اللقب شباب بلوزداد على يد اتحاد بسكرة (0-1), فيما تمكن وفاق سطيف, المتوج ب8 كؤوس, من التأهل على حساب شباب قسنطينة (2-1).

 

نتائج الثلاثاء:

جمعية وهران - اولمبي الشلف   1-0

ترجي قالمة - نادي بارادو    0-0 (تأهل بارادو بضربات الترجيح 4-3)

 

مباريات لعبت من قبل:

وداد بوفاريك - مولودية وهران  2 - 0

أمل بوسعادة - أمل الأربعاء      1 - 0

جمعية أمل عين مليلة - أهلي برج بوعريريج 1 - 3

اتحاد بلعباس - اتحاد عنابة      1 - 0

اتحاد بسكرة - شباب بلوزداد    1 - 0

وفاق سطيف - شباب قسنطينة   2 - 1.

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كأس الجزائر: تأهل نادي بارادو للدور ربع النهائي على حساب ترجي قالمة بضربات الترجيح
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 18:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرة   شارك

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