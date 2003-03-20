Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بطولة مابين الجهات: (المجموعة غرب-الجولة ال24): النتائج والترتيب

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 17:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرات

وهران- النتائج والترتيب لمباريات الجولة ال24 من بطولة مابين الجهات للمجموعة لكرة القدم التي جرت يوم الثلاثاء.

 

وداد مستغانم – شباب سفيزف       7 - 0

اتحاد تلمسان - مثالية تيغنيف        0 - 1

اتحاد عين الحجر – شبيبة سيق    0 - 4

م. سيدي الشحمي - شباب بن داود 1 - 0

ش. أ. عبد القادر - اتحاد مغنية     4 - 1

اتحاد السوقر – زدورية تموشنت  2 - 0

شباب بوقيراط - نصر السانيا       4 - 2

شباب الحناية - فتح بن عبد المالك 2 - 0

 

الترتيب:                       نقاط لعب

 

1 .وداد مستغانم               59 24

2 .مثالية تيغنيف              44 24

3 .اتحاد مغنية                42 24

4 .شبيبة سيق                39 24

5 .نصر السانيا              38 24

- اتحاد السوقر               38 24

7 .اتحاد تلمسان             37 24

8 .ش. أ. عبد القادر       36 24

9 .مشعل سيدي الشحمي 35 24

  1. فتح بن عبد المالك 33 24

- شباب الحناية          33 24

12 .شباب بن دواد    29 24

- شباب بوقيراط       29 24

14.شباب سفيزف    20 24

- زدورية تموشنت     20 24

16.اتحاد عين الحجر 0 24 .

كلـمات مفتـاحيــة :
بطولة مابين الجهات: (المجموعة غرب-الجولة ال24): النتائج والترتيب
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 17:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.03

وزير التعليم العالي يؤكد أن الكلام الذي نسب إليه بشأن الاساتذة "لا أساس له من الصحة"

20.03.03

غرداية: تكريم نحو اثنتا عشرة امرأة من قبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجزائر

20.03.03

محروقات: منح سند منجمي جديد للبحث والاستغلال لوكالة ألنفط

20.03.03

منجم الحديد غار جبيلات بتندوف: توحيد الرؤى لدى مختلف القطاعات لإطلاق استثمار "حقيقي"

20.03.03

مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة: الأمم المتحدة مدعوة لإدراج مبادرتها ضمن برنامج عمل…

20.03.03

عقود ما قبل التشغيل: سيتم قريبا ترسيم 160 ألف مستفيد كمرحلة أولى

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين تحملان الفيروس ولكنهما أصحاء وتم عزلهما والتكفل بهما

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين جديدتين بالجزائر

20.03.02

الجزائر/الصين: استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية 

20.03.02

حوادث المرور: وفاة شخص وإصابة 115 آخرين بجروح على مستوى المناطق الحضرية نهاية الأسبوع

20.03.02

السيد بوقدوم يتحادث هاتفيا مع نظيريه الامريكي و الصيني

20.03.02

إكيب أوطو ألجيريا 2020: افتتاح الطبعة الـ14 بمشاركة  150 مؤسسة