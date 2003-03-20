بطولة مابين الجهات: (المجموعة غرب-الجولة ال24): النتائج والترتيب

وداد مستغانم – شباب سفيزف 7 - 0
اتحاد تلمسان - مثالية تيغنيف 0 - 1
اتحاد عين الحجر – شبيبة سيق 0 - 4
م. سيدي الشحمي - شباب بن داود 1 - 0
ش. أ. عبد القادر - اتحاد مغنية 4 - 1
اتحاد السوقر – زدورية تموشنت 2 - 0
شباب بوقيراط - نصر السانيا 4 - 2
شباب الحناية - فتح بن عبد المالك 2 - 0
الترتيب: نقاط لعب
1 .وداد مستغانم 59 24
2 .مثالية تيغنيف 44 24
3 .اتحاد مغنية 42 24
4 .شبيبة سيق 39 24
5 .نصر السانيا 38 24
- اتحاد السوقر 38 24
7 .اتحاد تلمسان 37 24
8 .ش. أ. عبد القادر 36 24
9 .مشعل سيدي الشحمي 35 24
- فتح بن عبد المالك 33 24
- شباب الحناية 33 24
12 .شباب بن دواد 29 24
- شباب بوقيراط 29 24
14.شباب سفيزف 20 24
- زدورية تموشنت 20 24
16.اتحاد عين الحجر 0 24 .