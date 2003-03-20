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كأس الجزائر: تأهل جمعية وهران للدور ربع النهائي على حساب جمعية الشلف (1-0)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 16:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

الجزائر- تأهل فريق جمعية وهران للدور ربع النهائي لكأس الجزائر في كرة القدم, بعد فوزه يوم الثلاثاء على جمعية الشلف (1-0), الشوط الأول (1-0) في لقاء متأخر للدور ثمن النهائي للمنافسة جمع بينهما بملعب الحبيب بوعقل بوهران.

وسجل الهدف الوحيد للجمعية المحلية المنتمية للرابطة الثانية التي أطاحت بممثل الرابطة الأولى, رمضان حيطالة في الدقيقة (45+1).

وستواجه جمعية وهران في الدور المقبل, المتأهل من ترجي قالمة ( فسم ما بين الجهات/شرق) و نادي بارادو (الرابطة الأولى) اللذين يلعبان حاليا الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الرسمي بالتعادل السلبي (0-0).

و تعتبر جمعية الشلف النادي الحادي عشر من الرابطة الأولى الذي يقصى مبكرا من المنافسة و في مقدمتها شباب بلوزداد, حامل كأس النسخة الماضية الذي غادر المنافسة في الدور ثمن النهائي .

للتذكير, عرفت المباريات الأخرى للدور ثمن النهائي, اقصاء حامل اللقب شباب  بلوزداد على يد اتحاد بسكرة (1-0), فيما تمكن وفاق سطيف, المتوج ب8 كؤوس, من التأهل على حساب شباب قسنطينة (2-1).

 

النتائج الفنية للدور ثمن النهائي:

 

وهران  : جمعية وهران - اولمبي الشلف          1-0

قالمة    : ترجي قالمة - نادي بارادو (جاريا حاليا في الوقت الاضافي)

 

لعب من قبل:

وداد بوفاريك - مولودية وهران  2 - 0

أمل بوسعادة - أمل الأربعاء      1 - 0

جمعية أمل عين مليلة - أهلي برج بوعريريج 1 - 3

اتحاد بلعباس - اتحاد عنابة      1 - 0

اتحاد بسكرة - شباب بلوزداد    1 - 0

وفاق سطيف - شباب قسنطينة   2 - 1

 

برنامج الدور ربع النهائي:

أهلي برج بوعريريج - وفاق سطيف

اتحاد بلعباس - أمل بوسعادة

المتأهل من (ترجي قالمة - نادي بارادو) - المتأهل من (جمعية وهران - اولمبي الشلف)

اتحاد بسكرة - وداد بوفاريك.

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كأس الجزائر: تأهل جمعية وهران للدور ربع النهائي على حساب جمعية الشلف (1-0)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 16:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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