كأس الجزائر: تأهل جمعية وهران للدور ربع النهائي على حساب جمعية الشلف (1-0)

الجزائر- تأهل فريق جمعية وهران للدور ربع النهائي لكأس الجزائر في كرة القدم, بعد فوزه يوم الثلاثاء على جمعية الشلف (1-0), الشوط الأول (1-0) في لقاء متأخر للدور ثمن النهائي للمنافسة جمع بينهما بملعب الحبيب بوعقل بوهران.

وسجل الهدف الوحيد للجمعية المحلية المنتمية للرابطة الثانية التي أطاحت بممثل الرابطة الأولى, رمضان حيطالة في الدقيقة (45+1).

وستواجه جمعية وهران في الدور المقبل, المتأهل من ترجي قالمة ( فسم ما بين الجهات/شرق) و نادي بارادو (الرابطة الأولى) اللذين يلعبان حاليا الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الرسمي بالتعادل السلبي (0-0).

و تعتبر جمعية الشلف النادي الحادي عشر من الرابطة الأولى الذي يقصى مبكرا من المنافسة و في مقدمتها شباب بلوزداد, حامل كأس النسخة الماضية الذي غادر المنافسة في الدور ثمن النهائي .

للتذكير, عرفت المباريات الأخرى للدور ثمن النهائي, اقصاء حامل اللقب شباب بلوزداد على يد اتحاد بسكرة (1-0), فيما تمكن وفاق سطيف, المتوج ب8 كؤوس, من التأهل على حساب شباب قسنطينة (2-1).

النتائج الفنية للدور ثمن النهائي:

وهران : جمعية وهران - اولمبي الشلف 1-0

قالمة : ترجي قالمة - نادي بارادو (جاريا حاليا في الوقت الاضافي)

لعب من قبل:

وداد بوفاريك - مولودية وهران 2 - 0

أمل بوسعادة - أمل الأربعاء 1 - 0

جمعية أمل عين مليلة - أهلي برج بوعريريج 1 - 3

اتحاد بلعباس - اتحاد عنابة 1 - 0

اتحاد بسكرة - شباب بلوزداد 1 - 0

وفاق سطيف - شباب قسنطينة 2 - 1

برنامج الدور ربع النهائي:

أهلي برج بوعريريج - وفاق سطيف

اتحاد بلعباس - أمل بوسعادة

المتأهل من (ترجي قالمة - نادي بارادو) - المتأهل من (جمعية وهران - اولمبي الشلف)

اتحاد بسكرة - وداد بوفاريك.