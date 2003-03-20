كأس الجزائر: تأهل جمعية وهران للدور ربع النهائي على حساب جمعية الشلف (1-0)

وسجل الهدف الوحيد للجمعية المحلية المنتمية للرابطة الثانية التي أطاحت بممثل الرابطة الأولى, رمضان حيطالة في الدقيقة (45+1).
وستواجه جمعية وهران في الدور المقبل, المتأهل من ترجي قالمة ( فسم ما بين الجهات/شرق) و نادي بارادو (الرابطة الأولى) اللذين يلعبان حاليا الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الرسمي بالتعادل السلبي (0-0).
و تعتبر جمعية الشلف النادي الحادي عشر من الرابطة الأولى الذي يقصى مبكرا من المنافسة و في مقدمتها شباب بلوزداد, حامل كأس النسخة الماضية الذي غادر المنافسة في الدور ثمن النهائي .
للتذكير, عرفت المباريات الأخرى للدور ثمن النهائي, اقصاء حامل اللقب شباب بلوزداد على يد اتحاد بسكرة (1-0), فيما تمكن وفاق سطيف, المتوج ب8 كؤوس, من التأهل على حساب شباب قسنطينة (2-1).
النتائج الفنية للدور ثمن النهائي:
وهران : جمعية وهران - اولمبي الشلف 1-0
قالمة : ترجي قالمة - نادي بارادو (جاريا حاليا في الوقت الاضافي)
لعب من قبل:
وداد بوفاريك - مولودية وهران 2 - 0
أمل بوسعادة - أمل الأربعاء 1 - 0
جمعية أمل عين مليلة - أهلي برج بوعريريج 1 - 3
اتحاد بلعباس - اتحاد عنابة 1 - 0
اتحاد بسكرة - شباب بلوزداد 1 - 0
وفاق سطيف - شباب قسنطينة 2 - 1
برنامج الدور ربع النهائي:
أهلي برج بوعريريج - وفاق سطيف
اتحاد بلعباس - أمل بوسعادة
المتأهل من (ترجي قالمة - نادي بارادو) - المتأهل من (جمعية وهران - اولمبي الشلف)
اتحاد بسكرة - وداد بوفاريك.