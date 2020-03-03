كيك بوكسينغ - مواي طاي: تأجيل البطولتين الافريقية والعربية بسبب تفشي وباء كورونا

الجزائر - أًجلت البطولتان الافريقية للأمم للمواي طاي والعربية للكيك بوكسينغ للأندية, المقررتين شهر مارس الجاري بكل من تونس والأردن على التوالي, بسبب تفشي وباء كورونا, حسب ما علمته "واج" يوم الثلاثاء من الاتحادية الجزائرية للكيك بوكسينغ و الفول كونتاكت و المواي طاي والرياضات المشابهة.

و أوضح رئيس الفيدرالية الوطنية, عباس السيد, قائلا : "تلقينا مراسلات من الاتحاديات الدولية والافريقية والتونسية للمواي طاي, تعلن فيها عن تأجيل البطولة القارية للأمم التي كانت مقررة الأسبوع الأول من الشهر الجاري, إلى تاريخ غير محدد, تخوفا من إصابة المعنيين بهذا الحدث من رياضيين ومدربين وحكام ومنظمين ورسميين وحتى الجمهور بفيروس كورونا".

وكانت البطولة الافريقية للمواي طاي مقررة بتونس من 4 الى 8 مارس في فئة الأكابر (رجال-سيدات), لتتم مراسلة البلدان العشرة التي سجلت للمشاركة فيها, لإخبارها بالتأجيل. وخاض المنتخب الجزائري لهذا الاختصاص تربصا تحضيريا بالمركب الرياضي بسرايدي (ولاية عنابة) من 1 الى 3 مارس, بمشاركة 24 مصارعا منهم 11 فتاة, يقودهم المدربان بن باهي رشيد وزغرابة رابح.

وأضاف مسؤول الاتحادية : "تسلمنا أيضا مراسلة أخرى من الاتحاد العربي يعلن فيها عن تأجيل البطولة العربية للكيك بوكسينغ والرياضات المشابهة للأندية إلى شهر يونيو القادم لنفس السبب".

وبرمجت المنافسة العربية للأندية للكيك بوكسينغ والرياضات المشابهة في جميع الفئات (أصاغر-أشبال-أواسط-أكابر/ذكور إناث), من 13 إلى 16 مارس, ليتم تأخيرها بثلاثة أشهر تخوفا من انتشار هذا الوباء.

وكانت الجزائر تعتزم المشاركة في الموعد العربي ب30رياضيا, من بينهم 6 فتيات, يمثلون 10 أندية وطنية.

وظهر الفيروس في ووهان عاصمة مقاطعة هوبي الصينية قبل أن ينتشر في حوالي 60 بلدا. وبلغ عدد الاصابات بفيروس كورونا 80 ألف داخل الصين فيما تجاوز عدد الوفيات على المستوى العالمي 3100 حالة.