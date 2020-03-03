Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كيك بوكسينغ - مواي طاي: تأجيل البطولتين الافريقية والعربية بسبب تفشي وباء كورونا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 16:36     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات

 

الجزائر - أًجلت البطولتان الافريقية للأمم للمواي طاي والعربية للكيك بوكسينغ للأندية, المقررتين شهر مارس الجاري بكل من تونس والأردن على التوالي, بسبب تفشي وباء كورونا, حسب ما علمته "واج" يوم الثلاثاء من الاتحادية الجزائرية للكيك بوكسينغ و الفول كونتاكت و المواي طاي والرياضات المشابهة.

و أوضح رئيس الفيدرالية الوطنية, عباس السيد, قائلا : "تلقينا مراسلات من الاتحاديات الدولية والافريقية والتونسية للمواي طاي, تعلن فيها عن تأجيل البطولة القارية للأمم التي كانت مقررة الأسبوع الأول من الشهر الجاري, إلى تاريخ غير محدد, تخوفا من إصابة المعنيين بهذا الحدث من رياضيين ومدربين وحكام ومنظمين ورسميين وحتى الجمهور بفيروس كورونا".

وكانت البطولة الافريقية للمواي طاي مقررة بتونس من 4 الى 8 مارس في فئة الأكابر (رجال-سيدات), لتتم مراسلة البلدان العشرة التي سجلت للمشاركة فيها, لإخبارها بالتأجيل.      وخاض المنتخب الجزائري لهذا الاختصاص تربصا تحضيريا بالمركب الرياضي بسرايدي (ولاية عنابة) من 1 الى 3 مارس, بمشاركة 24 مصارعا منهم 11 فتاة, يقودهم المدربان بن باهي رشيد وزغرابة رابح.

وأضاف مسؤول الاتحادية : "تسلمنا أيضا مراسلة أخرى من الاتحاد العربي يعلن فيها عن تأجيل البطولة العربية للكيك بوكسينغ والرياضات المشابهة للأندية إلى شهر يونيو القادم لنفس السبب".

وبرمجت المنافسة العربية للأندية للكيك بوكسينغ والرياضات المشابهة في جميع الفئات (أصاغر-أشبال-أواسط-أكابر/ذكور إناث), من 13 إلى 16 مارس, ليتم تأخيرها بثلاثة أشهر تخوفا من انتشار هذا الوباء.

وكانت الجزائر تعتزم المشاركة في الموعد العربي ب30رياضيا, من بينهم 6 فتيات, يمثلون 10 أندية وطنية.

وظهر الفيروس في ووهان عاصمة مقاطعة هوبي الصينية قبل أن ينتشر في حوالي 60 بلدا. وبلغ عدد الاصابات بفيروس كورونا 80 ألف داخل الصين فيما تجاوز عدد الوفيات على المستوى العالمي 3100 حالة.

كلـمات مفتـاحيــة :
كيك بوكسينغ - مواي طاي: تأجيل البطولتين الافريقية والعربية بسبب تفشي وباء كورونا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 16:36     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.03

أوبيب +: الجزائر تدعو إلى عمل "تضامني" و"سريع" لمواجهة فيروس كورونا

20.03.03

كأس الجزائر: تأهل جمعية وهران للدور ربع النهائي على حساب جمعية الشلف (1-0)

20.03.03

جنايات ورقلة: أحكام بين السجن المؤبد و 14 سنة سجنا نافذا لمدانين بجناية حيازة ونقل…

20.03.03

قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية: الاستماع إلى أقوال إطارات سابقة…

20.03.03

كيك بوكسينغ - مواي طاي: تأجيل البطولتين الافريقية والعربية بسبب تفشي وباء كورونا

20.03.03

تعديل الدستور: الأحزاب السياسية تثمن الخطوة وتعبر عن استعدادها للمساهمة في إثرائه

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين تحملان الفيروس ولكنهما أصحاء وتم عزلهما والتكفل بهما

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين جديدتين بالجزائر

20.03.02

حوادث المرور: وفاة شخص وإصابة 115 آخرين بجروح على مستوى المناطق الحضرية نهاية الأسبوع

20.03.02

الجزائر/الصين: استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية 

20.03.02

صالون وهران للاستثمار والتصدير: نحو 30 اتفاقية في مجال الصناعة والبناء والأشغال العمومية

20.03.02

السيد بوقدوم يتحادث هاتفيا مع نظيريه الامريكي و الصيني