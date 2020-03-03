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البطولة الوطنية للعدو الريفي: مشاركة مخيبة ل''ماراطون وهران'' ورئيس النادي متذمر من عدائيه

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 13:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
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وهران - خيب رياضيو النادي الهاوي ''ماراطون وهران''، المتوجين مطلع الشهر المنصرم بالبطولة الجهوية للعدو الريفي، ظن رئيسهم باحتلالهم الصف الرابع حسب الفرق عند الأكابر برسم البطولة الوطنية التي أقيمت يوم السبت بميدان سباق الخيل ''عنتر ابن شداد" بالسانية (وهران).

وصرح رئيس النادي الوهراني، نور الدين عبايدية، ل/وأج بأنه "مستاء للنتائج المسجلة بالمناسبة، بعدما راهنت كثيرا على الصعود على منصة التتويج، إلا أن سلوك العدائين قبل المسابقة أثار غضبي كثيرا".

ورغم أنه مرت سنة واحدة فقط على تأسيس ''ماراطون وهران"، إلا أن إدارة النادي دخلت البطولة الوطنية بطموحات كبيرة، غذتها النتائج الجيدة التي حققها ممثلوها في مهرجانات العدو الريفي السابقة، على غرار مهرجان ''أحمد كلوش'' بالشلف الذي أنهاه الفريق في الصف الثالث حسب الفرق، فضلا عن تتويجه بلقب البطولة الجهوية التي أقيمت في الفاتح فبراير بوهران.

واعتبر نفس المسؤول بأن تألق عدائيه في تلك السباقات جعلهم يرفعون سقف شروطهم في الوقت الذي لا تتوفر إدارة النادي على الإمكانيات المالية التي تسمح بالاستجابة لمطالبهم، سيما في ظل عدم استفادة النادي من الإعانة المالية السنوية المفروض استلامها من طرف المديرية المحلية للشباب والرياضة.

وتبعا للمشوار المتواضع الذي أداه رياضيو ''ماراطون وهران''، الذين جاء أفضلهم، وهو محمد أمينة، في المركز ال13 في سباق الأكابر، قررت إدارة النادي إحالتهم على مجلس التأديب "للإجابة على ما بدر منهم من مساومات قبل انطلاق البطولة الوطنية"، على حد تعبير المسؤول الأول عن النادي، مضيفا أنه يشترط منهم من الآن "الثأر لأنفسهم" خلال البطولة الوطنية لنصف الماراطون المبرمجة ليوم 14 مارس الجاري بعين الدفلى.

وختم ذات المتحدث قائلا : "صراحة، لم أهضم بعد إخفاقنا في البطولة الوطنية، خاصة وأنني واثق من إمكانيات عناصري، بدليل أنهم تقدموا نادي بشار خلال البطولة الجهوية، علما وأن الأخير احتل المرتبة الثانية في البطولة الوطنية".

 

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البطولة الوطنية للعدو الريفي: مشاركة مخيبة ل''ماراطون وهران'' ورئيس النادي متذمر من عدائيه
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 13:02     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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