الشباب والرياضة: السيد خالدي يزور عديد من المنشآت الرياضية بولاية بشار

بشار - أفاد وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي أمسية الإثنين بولاية بشار ان الوزارة " تلتزم ولا تقدم وعودا'' بخصوص التكفل بانشغالات الشباب والرياضيين قصد تطوير هذا القطاع.

وأوضح الوزير خلال الزيارة التي شرع فيها إلى هذه الولاية والتي تدوم يومين واستهلها من تيمودي ( 374 كلم جنوب عاصمة الولاية) "نحن نلتزم ولا نقدم وعودا وذلك لغرض وحيد الذي يتمثل في ضمان تكفل حقيقي بانشغالات ومشاكل الشباب والرياضيين بهدف تطوير قطاع الشباب والرياضة".

وعاين الوزير مركب رياضي أنجز وجهز لفائدة شباب ذات المنطقة بتكلفة مالية قدرها 72 مليون دج.

وأبدى السيد سيد علي خالدي الذي يعد أول وزير لقطاع الرياضة يزور منطقة تيمودي، حسب عديد المنتخبين وممثلي جمعيات رياضية والمجتمع المدني، موافقته للإنشغالات التي طرحها ممثلو جمعيات رياضية محلية بخصوص مسألة التكفل بتجهيز الملعب البلدي بالعشب الإصطناعي.

وتنقل عضو الحكومة إثر ذلك إلى المركب الرياضي "الأمير نايف " ببشار والذي أنجز وجهز بفضل هبة من السعودية، وعاين عدد من مرافقه .

ويتوفر هذا الهيكل الرياضي الواقع جنوب مدينة بشار على ملعب لكرة القدم (1.000 مقعد) ،ومضمار لألعاب القوى من ست (6) أروقة بطول 400 متر ، ومبنى رياضي يتوفر على مسبح شبه أولمبي وملعب للتنس.

وأكد الوزير بالمناسبة أن هذا الهيكل الرياضي سيساهم " في تطوير ممارسة الرياضة في المنطقة ".

كما تفقد وزير الشباب والرياضة خلال اليوم الأول من هذه الزيارة لولاية بشار المسبح الأولمبي بعاصمة الولاية واطلع على بعض أنشطته ومنشآته .

وسيكون هذا المرفق الرياضي الذي أنجز بتكلفة مالية قيمتها 772 مليون دج ، وسيلة لتطوير وترقية ممارسة رياضة السباحة وغيرها من الرياضات المائية الأخرى ، حسب مسؤولي قطاع الشباب والرياضة لولاية بشار.

ويواصل وزير الشباب والرياضة زيارة العمل للولاية اليوم الثلاثاء ، بتفقد عدة منشآت أخرى تابعة لدائرته الوزارية.