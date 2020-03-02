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الرابطة الأولى : مجمع "سربور" يحصل على أغلبية أسهم اتحاد الجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 20:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 28 مرات

الجزائر - أضحى مجمع خدمات الميناء "سربور" المساهم الرئيسي لنادي اتحاد الجزائر, الناشط ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, بعد شراء نسبة 34ر94 % من أسهم النادي العاصمي, وفق ما أعلنه اليوم الاثنين, الأمين العام للشركة , حليم حمودي.

وصرح حمودي خلال ندوة صحفية نشطها بملعب "عمر حمادي" ببولوغين : "أستطيع الإعلان رسميا أن مجمع سربور, أضحى المساهم الرئيسي في اتحاد الجزائر بداية من اليوم (الاثنين). حيث تخلى المالك السابق : مؤسسة الخدمات العمومية وأشغال الطرقات والبناء-حداد, عن جميع أسهمه لمجمعنا والمقدرة بنسبة 34ر94 %".

و من بين أبرز المشاريع الكبرى التي تسعى "سربور" لإنجازها, هي إعادة تهيئة المقر العتيق للفريق العاصمي, وضع إدارة مركزية, تمتلك جميع السلطات للتسيير, استغلال ملعب يتماشى مع حجم وأهداف النادي. ناهيك عن إنشاء قطب تجاري موجه للمنتوجات المشتقة عن النادي.

و أوضح ذات المتحدث : "انطلق مجمع سربور, في مشروع رياضي سيتم تجسيده خلال الأيام المقبلة, بداية من مركز التكوين, إعادة فتح المقر والتكفل بكامل ديون الاتحاد على مستوى الضرائب".

للتذكير, أن مجمع "سربور" يضم 15 ألف عامل, فهو نتاج عن التحويل القانوني للمؤسسة السابقة لتسيير المساهمات/الموانئ, فمن بين مهامه تسيير وإدارة 10 موانئ تجارية و 48 ميناء صيد برقم أعمال قدره 56 مليار دينار جزائري

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الرابطة الأولى : مجمع "سربور" يحصل على أغلبية أسهم اتحاد الجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 20:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 28 مرة   شارك

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