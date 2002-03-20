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كرة اليد/أولمبياد2020 : ضبط تواريخ مباريات مجموعة الجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 18:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

بال (سويسرا) -  ضبطت الاتحادية الدولية  لكرة اليد تواريخ الدورة رقم 3 التأهيلية الى الاولمبياد, المقررة من 17 الى 19 ابريل ببرلين ( المانيا) , بمشاركة المنتخب  الجزائري للرجال.

ويستهل السباعي الجزائري حملته التأهيلية الى اولمبياد  طوكيو- 2020 , في 17 ابريل امام سلوفينيا على الساعة 45ر19سا بالتوقيت المحلي  (45ر18سا التوقيت الجزائري), حسب البرنامج الذي كشفت عنه الهيئة الدولية.

ويلعب ممثلو الجزائر مباراتهم الثانية,  ضد منتخب السويد ( 18 ابريل) على الساعة 45ر19سا  ( 45ر18سا, توقيت جزائري), قبل اختتام الدورة بملاقاة البلد المنظم , المانيا ( 19 ابريل)على الساعة 45ر15سا بالتوقيت المحلي ( 45ر14 سا , توقيت جزائري).

واحتلت الجزائر المرتبة الثالثة في كاس امم افريقيا- 2020 , المؤهلة الى اولمبياد- 2020 , عقب فوزها على انغولا 32- 27 في اللقاء الترتيبي , بينما توجت مصر بلقب الدورة امام تونس  (27 23).

وستمنح  الدورة التأهيلية , فرصة  اخرى للمنتخب الوطني من اجل خوض اولمبياد طوكيو, اذ تتيح الدورة التأهيلية لموعد اليابان- 2020 , امكانية اقتطاع تذكرتين مؤهلتين لكل مجموعة من المجموعات الثلاث.

وتجمع  الدورة التأهيلية رقم 1 كل من , النرويج  ( منظم), البرازيل, الشيلي وكوريا الجنوبية  , بينما الدورة التأهيلية 2 , فتضم  فرنسا ( المنظمة), كرواتيا, البرتغال وتونس.

للتذكير, تأهلت حتى الآن لأولمبياد طوكيو 2020, ستة منتخبات و هي  اليابان (البلد المنظم), الدانمارك (بطل العالم-2019), إسبانيا (بطلة أوروبا 2020), مصر (بطلة إفريقيا 2020), الأرجنتين (بطل أمريكا 2019) و البحرين المتأهلة عن منطقة آسيا.

آخر تعديل على الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 19:12
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كرة اليد/أولمبياد2020 : ضبط تواريخ مباريات مجموعة الجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 18:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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