كرة اليد/أولمبياد2020 : ضبط تواريخ مباريات مجموعة الجزائر

ويستهل السباعي الجزائري حملته التأهيلية الى اولمبياد طوكيو- 2020 , في 17 ابريل امام سلوفينيا على الساعة 45ر19سا بالتوقيت المحلي (45ر18سا التوقيت الجزائري), حسب البرنامج الذي كشفت عنه الهيئة الدولية.
ويلعب ممثلو الجزائر مباراتهم الثانية, ضد منتخب السويد ( 18 ابريل) على الساعة 45ر19سا ( 45ر18سا, توقيت جزائري), قبل اختتام الدورة بملاقاة البلد المنظم , المانيا ( 19 ابريل)على الساعة 45ر15سا بالتوقيت المحلي ( 45ر14 سا , توقيت جزائري).
واحتلت الجزائر المرتبة الثالثة في كاس امم افريقيا- 2020 , المؤهلة الى اولمبياد- 2020 , عقب فوزها على انغولا 32- 27 في اللقاء الترتيبي , بينما توجت مصر بلقب الدورة امام تونس (27 23).
وستمنح الدورة التأهيلية , فرصة اخرى للمنتخب الوطني من اجل خوض اولمبياد طوكيو, اذ تتيح الدورة التأهيلية لموعد اليابان- 2020 , امكانية اقتطاع تذكرتين مؤهلتين لكل مجموعة من المجموعات الثلاث.
وتجمع الدورة التأهيلية رقم 1 كل من , النرويج ( منظم), البرازيل, الشيلي وكوريا الجنوبية , بينما الدورة التأهيلية 2 , فتضم فرنسا ( المنظمة), كرواتيا, البرتغال وتونس.
للتذكير, تأهلت حتى الآن لأولمبياد طوكيو 2020, ستة منتخبات و هي اليابان (البلد المنظم), الدانمارك (بطل العالم-2019), إسبانيا (بطلة أوروبا 2020), مصر (بطلة إفريقيا 2020), الأرجنتين (بطل أمريكا 2019) و البحرين المتأهلة عن منطقة آسيا.