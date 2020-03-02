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الرابطة الأولى-أهلي برج بوعريريج: "سأعمل على إعادة الثقة ولملمة المجموعة"

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 18:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات

الجزائر- كشف المدرب الجديد لنادي أهلي برج بوعريريج (الرابطة المحترفة الأولى), بلال دزيري, يوم الاثنين, أنه ورشته الأولى بالفريق تتمثل في "إعادة لملمة المجموعة" و "إعادة الثقة للاعبين", عقب ثلاث هزائم متتالية في البطولة.

وصرح دزيري الذي يخلف التونسي معز بوعكاز على رأس العارضة الفنية لفريق البرج : "رسمت اليوم الاثنين انضمامي بعقد يمتد لموسمين مع أهلي برج بوعريريج, الذي اعرف بيته بعدما دربته الموسم الفارط. ورشتي الأولى تتمثل في إعادة لملمة المجموعة و إعادة الثقة للاعبين لبعث الفريق في البطولة".

والتحق دزيري قادما من اتحاد الجزائر بعد فسخ عقده بالتراضي الأسبوع الفارط, إثر خسارته داربي العاصمة الكبير ضد مولودية الجزائر (0-1), برسم الجولة الـ 19 من بطولة المحترف الأول.

وأضاف التقني "أعود إلى فريق البرج بهدف ضمان البقاء في البطولة والذهاب إلى أبعد حد ممكن في كأس الجزائر. سأقود  اليوم أول حصة تدريبية دون الاحتياج إلى فترة تأقلم, سيما وأنني أعرف أغلبية اللاعبين".

ويأمل النادي البرايجي المتواجد في الصف الـ13 في جدول ترتيب الرابطة الأولى (22 ن), في إيقاف النزيف بقيادة المدرب دزيري, بداية من يوم الخميس ضد مولودية الجزائر, في افتتاح مباريات الجولة الـ21. كما سيواجه أهلي البرج ضمن منافسة كأس الجزائر جاره وفاق سطيف في داربي "الهضاب العليا" برسم الدور ربع النهائي".

آخر تعديل على الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 19:14
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الرابطة الأولى-أهلي برج بوعريريج: "سأعمل على إعادة الثقة ولملمة المجموعة"
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 18:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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