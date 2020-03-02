الرابطة المحترفة الأولى/وفاق سطيف: "بالإمكان مواصلة ديناميكية الانتصارات"

و أوضح التقني التونسي في تصريح "لوأج" على هامش الحصة التدريبية التي أجراها رفقاء القائد أكرم جحنيط بملعب الثامن ماي 1945 استعدادا لمواجهة إتحاد بسكرة أنه متفائل بمواصلة أشباله حصد النتائج الإيجابية في منافسة البطولة للمرة ال10 على التوالي و ذلك بعد الفوز في ال6 مقابلات الأخيرة التي جرت بسطيف إضافة إلى العودة بنقطة من وهران و الزاد كاملا من ملعبي عمر حمادي على حساب مولودية الجزائر و الشهيد قيدوم برأس الوادي على حساب نجم مقرة.
و أضاف نبيل الكوكي أنه بالرغم من أهمية المقابلة المقبلة في حسابات فريقه في منافسة البطولة الوطنية إلا أن التحضيرات لهذا الموعد تجري بصفة "عادية" على غرار باقي المقابلات مشيرا إلى هاجس أرضية ميدان ملعب بسكرة (السيئة) و التي لا تسمح –حسبه- بتطبيق كرة قدم جميلة.
و أستطرد قائلا في هذا السياق: "نحن مطالبون بالتعامل مع الوضع و أن الجميع مستعد لتحقيق نتيجة إيجابية ببسكرة."
و سيجري الوفاق يوم الخميس المقبل مقابلته أمام إتحاد بسكرة بتعداد مكتمل حيث ستكون كل الخيارات متاحة أمام المدرب نبيل الكوكي ما عدا المتألق إسحاق بوصوف الذي أصيب مع المنتخب الوطني في منافسة كأس العرب للأمم لأقل من 20 عاما التي جرت بالمملكة العربية السعودية في الأيام القليلة الماضية.