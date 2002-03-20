الرابطة الأولى: مباراة نادي بارادو- اتحاد الجزائر بملعب 5 جويلية

وأفادت الرابطة في بيانها أن "بارادو اعتاد على استقبال منافسيه بملعب عمر حمادي (بولوغين سابقا), لكن هذه المنشأة يسيرها فريق اتحاد الجزائر".
وفي آخر مباراة له في البطولة, عاد "الباك" بفوز خارج الديار امام اولمبي الشلف (1-0), في حين تلقى الاتحاد خسارة على يد مضيفه شبيبة الساورة بنفس النتيجة, علما أن تشكيلة "سوسطارة" لم تنل سوى نقطة واحدة في خمس مباريات منذ بداية مرحلة الاياب.
ويتقاسم الناديان المرتبة العاشرة برصيد 25 نقطة لكل منهما و لكن بارادو تنقصه مباراة متأخرة امام مولودية الجزائر.
وتعرف الجولة 21 تنقلا صعبا للمتصدر, شباب بلوزداد الى الشلف لملاقاة الأولمبي المحلي, في حين يشد ملاحقه مولودية الجزائر, الرحال الى الهضاب العليا لمواجهة اهلي برج بوعريريج.