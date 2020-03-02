كأس الجزائر لكرة القدم : التذكرتان الأخيرتان لربع النهائي في المزاد

فجمعية الشلف, التي تذوقت طعم الهزيمة في المباراتين الأخيرتين للبطولة المحترفة الأولى, مطالبة بالتدارك خلال تنقلها إلى وهران لملاقاة الجمعية المحلية (الرابطة الثانية) في لقاء محلي يعد بالكثير و مفتوح على كل الاحتمالات.
و قد كان لجمعية وهران شرف اقصاء اتحاد الجزائر في الدور السادس عشر (1-0) و هو احد الاختصاصيين في منافسة الكأس, و كلها أمل في تكرار الانجاز أمام "الشلفاوة" الذين يمرون بفترة فراغ.
و سيواجه المتأهل من هذه المباراة, الفائز في اللقاء المتأخر الثاني الذي يجري بقالمة بين ترجي قالمة و نادي بارادو, علما و أن الترجي ينتمي لقسم ما بين الجهات (مجموعة الشرق), حيث يحتل الفريق, الفائز في الجولة الأخيرة على أمل بريكة (3-0), المركز الثاني, وهو ما يسمح له بمواجهة "الأكاديميين" بمعنويات مرتفعة.
من جهته, يطمح "الباك", الذي عاد بفوز ثمين من الشلف (1-0) يوم الخميس في البطولة, في تفادي عقبة قالمة و المرور للدور الموالي, احتراما للمنطق.
للتذكير, عرفت المباريات الأخرى للدور ثمن النهائي, اقصاء حامل اللقب شباب بلوزداد على يد اتحاد بسكرة (1-0), فيما تمكن وفاق سطيف, المتوج ب8 كؤوس, من التأهل على حساب شباب قسنطينة (2-1).
برنامج اللقاءين المتأخرين للدور ثمن النهائي / الثلاثاء (00ر14):
وهران (ملعب "الحبيب بوعقل") : جمعية وهران - اولمبي الشلف
قالمة (المركب الولائي "سويداني بوجمعة") : ترجي قالمة - نادي بارادو
لعب من قبل:
وداد بوفاريك - مولودية وهران 2 - 0
أمل بوسعادة - أمل الأربعاء 1 - 0
جمعية أمل عين مليلة - أهلي برج بوعريريج 1 - 3
اتحاد بلعباس - اتحاد عنابة 1 - 0
اتحاد بسكرة - شباب بلوزداد 1 - 0
وفاق سطيف - شباب قسنطينة 2 - 1
برنامج الدور ربع النهائي:
أهلي برج بوعريريج - وفاق سطيف
اتحاد بلعباس - أمل بوسعادة
المتأهل من (ترجي قالمة - نادي بارادو) - المتأهل من (جمعية وهران - اولمبي الشلف)
اتحاد بسكرة - وداد بوفاريك.