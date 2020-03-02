Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كأس الجزائر لكرة القدم : التذكرتان الأخيرتان لربع النهائي في المزاد

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 16:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرات
كأس الجزائر لكرة القدم : التذكرتان الأخيرتان لربع النهائي في المزاد

الجزائر - سيتم التعرف على المتأهلين الأخيرين لربع نهائي كأس الجزائر في كرة القدم, يوم غد الثلاثاء عقب اجراء اللقاءين المتأخرين للدور ثمن النهائي بين جمعية وهران و جمعية الشلف من جهة, و ترجي قالمة و نادي بارادو من جهة أخرى.

فجمعية الشلف, التي تذوقت طعم الهزيمة في المباراتين الأخيرتين للبطولة المحترفة الأولى, مطالبة بالتدارك خلال تنقلها إلى وهران لملاقاة الجمعية المحلية (الرابطة الثانية) في لقاء محلي يعد بالكثير و مفتوح على كل الاحتمالات.

و قد كان لجمعية وهران شرف اقصاء اتحاد الجزائر في الدور السادس عشر (1-0) و هو احد الاختصاصيين في منافسة الكأس, و كلها أمل في تكرار الانجاز أمام "الشلفاوة" الذين يمرون بفترة فراغ.

و سيواجه المتأهل من هذه المباراة, الفائز في اللقاء المتأخر الثاني الذي يجري بقالمة بين ترجي قالمة و نادي بارادو, علما و أن الترجي ينتمي لقسم ما بين الجهات (مجموعة الشرق), حيث يحتل الفريق, الفائز في الجولة الأخيرة على أمل بريكة (3-0), المركز الثاني, وهو ما يسمح له بمواجهة "الأكاديميين" بمعنويات مرتفعة.

من جهته, يطمح "الباك", الذي عاد بفوز ثمين من الشلف (1-0) يوم الخميس في البطولة, في تفادي عقبة قالمة و المرور للدور الموالي, احتراما للمنطق.

للتذكير, عرفت المباريات الأخرى للدور ثمن النهائي, اقصاء حامل اللقب شباب بلوزداد على يد اتحاد بسكرة (1-0), فيما تمكن وفاق سطيف, المتوج ب8 كؤوس, من التأهل على حساب شباب قسنطينة (2-1).

 

برنامج اللقاءين المتأخرين للدور ثمن النهائي / الثلاثاء (00ر14):

 

وهران (ملعب "الحبيب بوعقل") : جمعية وهران - اولمبي الشلف

قالمة (المركب الولائي "سويداني بوجمعة") : ترجي قالمة - نادي بارادو

 

لعب من قبل:

 

وداد بوفاريك - مولودية وهران  2 - 0

أمل بوسعادة - أمل الأربعاء      1 - 0

جمعية أمل عين مليلة - أهلي برج بوعريريج 1 - 3

اتحاد بلعباس - اتحاد عنابة      1 - 0

اتحاد بسكرة - شباب بلوزداد    1 - 0

وفاق سطيف - شباب قسنطينة   2 - 1

 

برنامج الدور ربع النهائي:

 

أهلي برج بوعريريج - وفاق سطيف

اتحاد بلعباس - أمل بوسعادة

المتأهل من (ترجي قالمة - نادي بارادو) - المتأهل من (جمعية وهران - اولمبي الشلف)

اتحاد بسكرة - وداد بوفاريك.

كلـمات مفتـاحيــة :
كأس الجزائر لكرة القدم : التذكرتان الأخيرتان لربع النهائي في المزاد
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 16:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.02

إكيب أوطو ألجيريا 2020: افتتاح الطبعة الـ14 بمشاركة  150 مؤسسة

20.03.02

الولايات المتحدة عازمة على العمل مع "الجزائر الجديدة" في اطار الشراكة

20.03.02

قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية : رفع جلسة المحاكمة في يومها الثاني…

20.03.02

فيروس كورونا: انتظار وصول رحلة جوية لنقل الرعايا الجزائريين من الصين اليوم الاثنين الى…

20.03.02

كأس الجزائر لكرة القدم : التذكرتان الأخيرتان لربع النهائي في المزاد

20.03.02

القضاء على إرهابي واستشهاد جندي خلال عملية بحث وتمشيط بسيدي بلعباس

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.26

صحة: تأكيد حالة اصابة بفيروس كورونا بالجزائر

20.02.25

جفاف : قرى البويرة تعيد احياء تقليد "انزار"

20.02.28

عدم تسجيل أي اصابة ثانية بفيروس كورونا في الجزائر

20.02.24

الجزائرية سيليا خشني تفوز بالجائزة الكبرى لأولمبياد الابتكار بالشرق الأوسط

20.02.24

 السيد شيتور يعلن عن تزويد الجامعة بقانون أساسي خاص قريبا

20.02.26

أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا بالجزائر: جراد يدعو إلى اعتماد اتصال مسؤول و…