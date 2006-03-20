كرة السلة على الكراسي (سيدات) الدورة المؤهلة للألعاب شبه الاولمبية طوكيو 2020 : الجزائر تتغلب على جنوب افريقيا بنتيجة (53-33)

جوهانسبورغ - اجتاز المنتخب الوطني الجزائري النسوي لكرة السلة على الكراسي، نظيره من جنوب افريقيا بنتيجة (53-33) الشوط الاول( 32-06 )، مساء امس الاحد بجوهانسبورغ لحساب الجولة الاولى من الدولة المؤهلة للألعاب الشبه أولمبية (طوكيو 2020 ).

ومن موقع المرشحات الابرز للظفر بتأشيرة التأهل الوحيدة للألعاب الشبه اولمبية ، لم تجد سيدات المنتخب الجزائري لكرة السلة على الكراسي ، حاملات اللقب الافريقي لمرتين متتاليتين، صعوبة تذكر في تجاوز عقبة صاحبات الارض، من خلال فوزهن بالأشواط الثلاثة الاولى من المقابلة ب (16-04، 16-02، 06-05) قبل التنازل عن الشوط الرابع لفائدة المنافس بنتيجة (15-22).

وباعتبار انّ منافسة الاناث ، تقتصر على منتخبي جنوب افريقيا و الجزائر، قررت الاتحادية الافريقية لكرة السلة على الكراسي اقامة اربع مواجهات بين التشكيلتين على مدى اربعة ايام من المنافسة ، قبل اقامة المقابلة النهائية التي يتحدد على إثرها المنتخب الذي يحوز على تأشيرة الاولمبياد.

وفي منافسة الذكور، استهل المنتخب الجزائري لكرة السلة على الكراسي منافسات هذه الدورة المؤهلة للألعاب شبه الأولمبية، بالفوز في المقابلة الافتتاحية على نظيره المغربي في مقابلة امتدت للوقت الاضافي بنتيجة (70- 64)، بعد انتهاء الوقت الاصلي للمواجهة بنتيجة التعادل ( 55-55) .

ومن جهته ،تفوق منتخب جنوب افريقيا على المنتخب المصري بنتيجة (72-53).

ومعلوم انّ منافسة الذكور تنشط من قبل اربعة منتخبات تتنافس على تأشيرة تأهل واحدة للألعاب الشبه أولمبية، ويتعلق الامر بكل من الجزائر و جنوب افريقيا و مصر والمغرب.

-- النتائج و برنامج المقابلات(بتوقيت الجزائر):

-- برنامج المنافسة (بتوقيت الجزائر):

-- الاحد الفاتح مارس 2020:

-- الجزائر -المغرب (ذكور) 70- 64 بعد الوقت الاضافي

-- الجزائر- جنوب افريقيا (اناث) 53- 33

-- جنوب افريقيا - مصر (ذكور) 72- 53

-- الاثنين 2 مارس 2020 :

-- 00ر14سا : مصر - المغرب (ذكور)

-- 00ر16سا : الجزائر - جنوب افريقيا (اناث)

-- 00ر18سا : الجزائر- جنوب افريقيا (ذكور)

-- الثلاثاء 3 مارس 2020:

-- 00ر14سا : الجزائر - مصر (ذكور)

-- 00ر16سا : الجزائر - جنوب افريقيا (سيدات)

-- 00ر18سا : جنوب افريقيا - المغرب (ذكور)

-- الجمعة 6 مارس 2020 :

-- 00ر14سا : لقاء الدور نصف النهائي الاول (ذكور) الثاني مع الرابع

-- 00ر16سا : الجزائر - جنوب افريقيا (اناث)

-- 00ر18سا : لقاء الدور نصف النهائي الثاني (ذكور) الاول مع الثالث

-- السبت 7 مارس 2020:

--00ر12سا : مقابلة ترتيبية (ذكور)

--00ر14سا : الجزائر - جنوب افريقيا (المقابلة النهائية اناث)

-- 00ر16سا : نهائي (ذكور).