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مبارزة/البطولة الافريقية للشباب: "نتائج جيدة مقارنة بعدد الرياضيين الذين أقحمناهم"

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 13:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرات
مبارزة/البطولة الافريقية للشباب: &quot;نتائج جيدة مقارنة بعدد الرياضيين الذين أقحمناهم&quot;

الجزائر - اعتبر رئيس الاتحادية الجزائرية للمبارزة بالنيابة، أمزيان الحسين، أن النتائج التي حققتها المشاركة الجزائرية خلال البطولة الإفريقية لفئات الأصاغر والأشبال والأواسط (ذكور-إناث) بمدينة كيب كوست الغانية (24-29 فبراير)، "جيدة" وذلك بالنظر ل"العدد القليل" الذي شاركت به الجزائر في هذا الموعد القاري.

وأوضح أمزيان ل"واج": "حققنا نتائج جيدة ونحن مسرورون بذلك. نعتبرها حصيلة إيجابية رغم مشاركتنا بعدد أقل مما أشركناه في المنافسات السابقة".

وحصد المبارزون الجزائريون في البطولة الافريقية 14 ميدالية : 5 ذهبيات، 4 فضيات و5 برونزيات.

وأضاف المسؤول: "اعتدنا على إقحام أكثر من 20 مبارزا، لكننا اكتفينا ب12 فقط هذه المرة واخترنا الأكثر جاهزية، مقارنة مع مصر التي شاركت بحوالي 60 مبارزا ونالت 45 ميدالية".

كما نوه الرئيس بالنيابة بالنتائج المسجلة من قبل الأواسط قائلا: "لقد حققوا المفاجأة، فبعدما أخفقت أغلبيتهم عند الأشبال، ثأروا لنفسهم وافتكوا الميداليات. نحن سعيدون بهذه النتائج، وذلك نظرا للضائقة المالية بسبب تأخر وصول التمويل، الأمر الذي حرمنا من تربصات ومنافسات دولية".

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وتعتبر هذه المنافسة محطة تحضيرية هامة لبعض العناصر الوطنية التي سيتم إشراكها عند الأكابر في البطولة الافريقية (رجال-سيدات) المقررة شهر أبريل المقبل بالقاهرة المصرية والمؤهلة إلى الألعاب الأولمبية، حيث تطمح الاتحادية الجزائرية إلى تأهيل عنصرين اثنين الى موعد طوكيو، واحد عند الذكور و آخر لدى الإناث.

وعرفت هذه البطولة سيطرة المنتخب المصري بحصد عناصره ل45 ميدالية (19 ذهبية، 12 فضية و 14 برونزية)، لينال المرتبة الأولى في جدول ترتيب الميداليات.

وشاركت الجزائر في هذا الحدث القاري ب11 رياضيا (ثماني إناث وثلاثة ذكور)، بقيادة ثلاثة مدربين.

من جهة أخرى، تنعقد الجمعية العامة العادية للاتحادية، للمصادقة على التقريرين المالي والأدبي لسنة 2019 ومناقشة مخطط العمل لسنة 2020، يوم السبت 7 مارس على مستوى مقر الفيدرالية بالمرادية بالجزائر العاصمة.

 

آخر تعديل على الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 13:32
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مبارزة/البطولة الافريقية للشباب: "نتائج جيدة مقارنة بعدد الرياضيين الذين أقحمناهم"
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 13:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرة   شارك

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