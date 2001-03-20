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سباحة- البطولتان المغاربية والإفريقية (المنطقة 1) للشباب: أزيد من 20 سباحا جزائريا يحققون الحد الأدنى

  أدرج يـوم : الأحد, 01 آذار/مارس 2020 11:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 29 مرات
سباحة- البطولتان المغاربية والإفريقية (المنطقة 1) للشباب: أزيد من 20 سباحا جزائريا يحققون الحد الأدنى

الجزائر - أفاد مدير المنتخبات الوطنية بالاتحادية الجزائرية للسباحة، لمين بن عبد الرحمان، أن أزيد من 20 سباحا حققوا الحد الأدنى المؤهل للبطولتين المغاربية والإفريقية (المنطقة 1) للشباب، فضلا عن اقتطاع خنساء بلقاسمي بطاقة الصعود لبطولة إفريقيا المفتوحة-2020، عقب ختام سباقات المنافسة التأهيلية، سهرة السبت، بمسبح "أول ماي" الأولمبي (الجزائر).

وفي حوار مع "وأج"، صرح بن عبد الرحمان : "سجلنا أكثر من 20 سباحا وسباحة تأهلوا وفي عديد التخصصات إلى البطولة المغاربية التي ستجري مناصفة مع البطولة الإفريقية (المنطقة 1) للشباب، بفضل بلوغهم الحد الأدنى المؤهل. نيل بطاقة المشاركة لم يكن سهلا بالنظر إلى المعايير المعتمدة من قبل المديرية الفنية ولهذا أنا جد مسرور بالمستوى الفني والنتائج الطيبة التي أحرزها السباحون، سيما وأنها أول مشاركة هذا الموسم داخل الحوض الكبير (50 م)".

وأضاف: "النتائج جيدة وهذا مؤشر إيجابي، خاصة لدى عناصر النخبة الوطنية التي ستدخل بداية من 19 مارس المقبل في تربص تحضيري تحسبا للبطولة المغاربية، وهو ما يسمح بالرفع من قدراتهم الاستعدادية ويبشر بحضور قوي للجزائر في الموعد المغاربي".

وفي تعليقه عن توهج السباحة الواعدة خنساء بلقاسمي (15 سنة)، باعتبارها الوحيدة التي حققت الحد الأدنى (تخصص 200 م على الصدر) المؤهل لبطولة إفريقيا المفتوحة، فضلا عن تأشيرة المشاركة في البطولتين المغاربية والإفريقية (المنطقة 1) للشباب، اعتبر التقني أنه "تأكيد لسير نتائجها ضمن منحى تصاعدي".

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"كنا ننتظر نتيجة متميزة من بلقاسمي التي صنفناها ضمن قائمة أحسن 20 سباحا وسباحة بالجزائر، وهي تواصل تأكيد تطور مستواها الفني. بمناسبة هذه المنافسة التأهيلية، حددنا مقاييس معينة لكل فئة سنية. فإضافة إلى بلقاسمي، تمكن أزيد من 20 سباحا من اقتطاع تأشيرة التأهل، على غرار إيمان زيتوني، ليليا ميدوني، أنس تونسي، محمد أقنتيل وشيراز مبارك. وسنكشف لاحقا عن القائمة النهائية لجميع المتأهلين"، قال المتحدث.

وستتضمن البطولة المغاربية للشباب، التي ستحتضنها الجزائر العاصمة بين 1 و 4 أبريل 2020، تواجد منافسة كرة الماء لمنتخبات أقل من 16 سنة بحضور ثلاثة بلدان وهي الجزائر، المغرب وتونس.

ففي هذا الشق، كشف بن عبد الرحمان أن المديرية الفنية الوطنية أجرت منافسة انتقائية شهر نوفمبر الفارط وانبثقت منها قائمة تضم 17 لاعبا للمنتخب الوطني دون 16 سنة. بعدها، خاضت المجموعة تربصين تحضيريين وينتظرها ثالث تربص نهاية هذا الأسبوع بسطيف، سيتم من خلاله اختيار القائمة النهائية التي ستضم 13 لاعبا يمثلون الفريق الوطني لكرة الماء للفئة بقيادة المدربين ياسين بن قارة ومروان يخلف.

وشهدت هذه المنافسة التأهيلية (28-29 فبراير) حضور أغلبية أحسن السباحين الناشطين بالساحة الوطنية بعدد 304 سباح، من بينهم 125 فتاة يمثلون 47 ناديا ينحدرون من 11 رابطة ولائية.

 

آخر تعديل على الأحد, 01 آذار/مارس 2020 11:55
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سباحة- البطولتان المغاربية والإفريقية (المنطقة 1) للشباب: أزيد من 20 سباحا جزائريا يحققون الحد الأدنى
  أدرج يـوم : الأحد, 01 آذار/مارس 2020 11:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 29 مرة   شارك

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