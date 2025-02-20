الرابطة الأولى (الجولة الـ20): النتائج الجزئية والترتيب

السبت:
جمعية عين مليلة - أهلي برج بوعريريج 2-0
شباب بلوزداد - شبيبة القبائل 3-1
اتحاد بلعباس - اتحاد بسكرة 0-1
وفاق سطيف - نصر حسين داي 2-0
شباب قسنطينة - نجم مقرة 1-1
مولودية الجزائر - مولودية وهران جارية الان
شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر جارية الان
الخميس 27 فبراير :
أولمبي الشلف - نادي بارادو 0 - 1
الترتيب نقاط لعب
- شباب بلوزداد 39 20
- مولودية الجزائر 33 18
- وفاق سطيف 33 20
- شبيبة القبائل 32 20
- شباب قسنطينة 31 20
- مولودية وهران 28 19
- شبيبة الساورة 26 19
--. اتحاد بلعباس 26 20
--. جمعية عين مليلة 26 20
10.نادي بارادو 25 19
--.اتحاد الجزائر 25 19
- أولمبي الشلف 24 20
13 أ. برج بوعريريج 22 20
- اتحاد بسكرة 21 20
- نجم مقرة 19 20
- نصر حسين داي 16 20.