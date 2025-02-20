Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرابطة الأولى (الجولة الـ20): النتائج الجزئية والترتيب

  أدرج يـوم : السبت, 29 شباط/فبراير 2020 19:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات
الرابطة الأولى (الجولة الـ20): النتائج الجزئية والترتيب

الجزائر - النتائج الجزئية و الترتيب لمباريات الجولة الـ 20 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي جرت يومي الخميس و السبت:

       السبت:

جمعية عين مليلة - أهلي برج بوعريريج          2-0 

شباب بلوزداد - شبيبة القبائل                          3-1

اتحاد بلعباس - اتحاد بسكرة                        0-1               

وفاق سطيف - نصر حسين داي                   2-0

شباب قسنطينة - نجم مقرة                         1-1

مولودية الجزائر - مولودية وهران          جارية الان

شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر              جارية الان

 

 

       الخميس 27 فبراير :

أولمبي الشلف - نادي بارادو          0 - 1

 

 

       الترتيب                   نقاط         لعب

  1. شباب بلوزداد 39 20  
  2. مولودية الجزائر 33 18
  3. وفاق سطيف 33 20
  4. شبيبة القبائل 32 20 
  5. شباب قسنطينة 31        20 
  6. مولودية وهران 28 19
  7. شبيبة الساورة 26 19

--. اتحاد بلعباس              26        20

--. جمعية عين مليلة          26        20

10.نادي بارادو               25        19

--.اتحاد الجزائر              25        19 

  1. أولمبي الشلف 24 20

13 أ. برج بوعريريج        22        20

  1. اتحاد بسكرة 21 20
  2. نجم مقرة 19        20
  3. نصر حسين داي 16 20.
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى (الجولة الـ20): النتائج الجزئية والترتيب
  أدرج يـوم : السبت, 29 شباط/فبراير 2020 19:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.29

الرئيس تبون يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية (بيان)

20.02.29

الرئيس تبون يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

20.02.29

الرابطة الأولى (الجولة الـ20): النتائج الجزئية والترتيب

20.02.29

العلاقات الجزائرية-المغربية: عمل الدبلوماسية الجزائرية مبني على مد الجسور

20.02.29

البطولة الافريقية للمبارزة (أشبال-أواسط): الجزائر تنهي المنافسة ب14 ميدالية منها 5 ذهبيات

20.02.29

جبهة البوليساريو تستنكر بشدة طرد سلطات الإحتلال المغربية لمراقبين دوليين من المناطق…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.26

صحة: تأكيد حالة اصابة بفيروس كورونا بالجزائر

20.02.25

جفاف : قرى البويرة تعيد احياء تقليد "انزار"

20.02.24

الجزائرية سيليا خشني تفوز بالجائزة الكبرى لأولمبياد الابتكار بالشرق الأوسط

20.02.24

 السيد شيتور يعلن عن تزويد الجامعة بقانون أساسي خاص قريبا

20.02.24

مياه : الجزائر تحوز على احتياطات "كافية" لتلبية حاجيات المواطنين هذا العام

20.02.26

أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا بالجزائر: جراد يدعو إلى اعتماد اتصال مسؤول و…