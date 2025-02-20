البطولة الافريقية للمبارزة (أشبال-أواسط): الجزائر تنهي المنافسة ب14 ميدالية منها 5 ذهبيات

كيب كوست (غانا) - حصد المبارزون الجزائريون 14 ميدالية (5 ذهبيات، 4 فضيات، 5 برونزيات) عقب اليوم السادس والأخير للبطولة الإفريقية للمبارزة لفئتي الأشبال والأواسط (ذكور-إناث) بمدينة كيب كوست الغانية (24 - 29 فبراير)، والتي عرفت سيطرة مصر بمجموع 45 ميدالية.

ونال الميداليات الذهبية الجزائرية كل من : زهرة كحلي (حسام-وسطيات)، صونيا زبوج (شيش، شبلات)، آدم داني (شيش، اشبال وأصاغر) وكذا منتخب الوسطيات.

وعادت الفضيات الى: شريف كرارية (سيف، اشبال)، مريم مباركي (شيش، وسطيات)، ومنتخب الشيش (وسطيات)، إضافة الى منتخب الأواسط في الشيش أيضا.

أما البرونزيات، فقد كانت من نصيب كل من قمار نهال (شيش-وسطيات)، يسرى زبوج (حسان-وسطيات)، آدم داني، ألبير فرجيل (شيش-أواسط) وكوثر محمد بلكبير (حسام-شبلات).

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وعرفت البطولة سيطرة المنتخب المصري حيث حصدت عناصره 45 ميدالية في المجموع: 19 ذهبية، 12 فضية و 14 برونزية، لينال المرتبة الأولى في جدول ترتيب الميداليات .

وكانت الجزائر تهدف إلى "حصد أكبر عدد من الألقاب" في هذا الموعد، حسب ما أفاد به رئيس الإتحادية بالنيابة، أمزيان الحسين.

وشاركت الجزائر في هذا الحدث القاري ب11 رياضيا (ثماني إناث وثلاثة ذكور)، بقيادة ثلاثة مدربين.

قائمة الرياضيين الجزائريين:

- حسام (إناث): بن عدودة شيماء - كوثر محمد بلكبير- نايلة بن شقور- كحلي زهرة

- شيش (إناث): زبوج صونيا - مباركي مريم - نهال قمار

- شيش (ذكور): داني أدم - فرجيل ألبير

- سيف (اناث): زبوج يسرى

- سيف (ذكور): كرارية شريف

المدربون:

- أنيس حمامي (شيش) - ستيفان ديلونغان (شيش) - فريد بنور (سيف).