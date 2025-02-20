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البطولة الافريقية لألعاب القوى: تأكيد مشاركة 53 دولة في موعد الجزائر

  أدرج يـوم : السبت, 29 شباط/فبراير 2020 12:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
البطولة الافريقية لألعاب القوى: تأكيد مشاركة 53 دولة في موعد الجزائر

وهران - أكدت اتحاديات 53 دولة مشاركتها في البطولة الإفريقية لألعاب القوى المقررة بالجزائر العاصمة من 24 إلى 28 يونيو المقبل, حسبما علمته وأج من رئيس الاتحادية الجزائرية لهذه الرياضة, عبد الحكيم ديب.

وصرح هذا المسؤول, على هامش البطولة الوطنية للعدو الريفي التي تقام يوم السبت بوهران, بأنه يتوقع أن تكون المنافسة "ذات مستوى عال, سيما في ظل تأكيد 53 دولة لحد الآن لمشاركتها في الحدث, الأمر الذي سيعطيه نكهة خاصة".

وبخصوص الهدف المسطر من المشاركة الجزائرية في المسابقة, قال السيد ديب أن هيئته تطمح لإنهاء الدورة في "المرتبة الخامسة أو السادسة", مؤكدا أن ذلك "سيكون بمثابة انجاز مهم بالنسبة لألعاب القوى الجزائرية بالنظر إلى المستوى العالمي الذي بلغته أم الرياضات في إفريقيا".

وعرج ذات المتحدث على التحضيرات اللوجيستيكية للموعد القاري, حيث أكد على ثقته في استلام الملعب الملحق للمركب الأولمبي ''محمد بوضياف" في موعده المحدد "أي قبل الفاتح مايو المقبل", مشيرا إلى أن هذه المنشأة, التي تتواصل بها أشغال إعادة التهيئة, ستستعمل لتحضيرات الرياضيين, فيما ستقام المنافسة الرسمية بملعب 5 يوليو "الذي سيستفيد قريبا من مضمار جديد لألعاب القوى".

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من جهة أخرى, أعرب عبد الحكيم ديب عن ارتياحه للظروف التي جرت فيها أمس الجمعة أشغال الجمعية العامة لاتحاديته والتي احتضنها مركز الشرطة ببوسفر (غرب وهران).

وأضاف يقول في هذا الشأن: "النقاش الذي دار في هذا الاجتماع الذي شهد حضور 43 رابطة من أصل 48 و14 ناديا من القسم الممتاز من أصل 20, كان مثمرا جدا وتكللت الأشغال بالمصادقة وبالإجماع على التقريرين المالي والأدبي الخاص بموسم 2018-2019.".

وتحسبا للألعاب الأولمبية المقررة الصائفة المقبلة بطوكيو اليابانية, لفت نفس المسؤول إلى أن أربعة رياضيين جزائريين ضمنوا لحد الآن مشاركتهم في هذا الموعد العالمي وهم توفيق مخلوفي والعربي بورعدة وعبد المالك لحولو وبلال ثابتي, معبرا عن أمله في تأهل رياضيين آخرين قبل 29 يونيو المقبل, وملتزما "بتوفير لهم كافة شروط التحضير المناسبة من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة في الأولمبياد".

آخر تعديل على السبت, 29 شباط/فبراير 2020 12:57
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البطولة الافريقية لألعاب القوى: تأكيد مشاركة 53 دولة في موعد الجزائر
  أدرج يـوم : السبت, 29 شباط/فبراير 2020 12:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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