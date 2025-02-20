ملاكمة/ دورة تأهيلية لأولمبياد-2020: ميدالية ذهبية للجزائريين فليسي ونموشي

وفاز فليسي في النهائي على الزامبي شينيامبا باتريك (3-2), ونفس الانجاز حققه نموشي عقب تغلبه على الكونغولي , تشاما دافيد (4-1), علما ان البطلين الجزائريين اقتطعا تأشيرة المرور الى اولمبياد طوكيو- 2020.
من جهتهما, اكتفى شعيب بلودينات (+91) وعبد الحفيظ بن شبلة (91 كلغ), بميداليتين فضيتين , بعد ضمانهما التأهل هما الاخرين الى الالعاب الاولمبية- 2020.
وخسر بلودينات في النهائي امام الكاميروني ياغ نونغ نجييو ماكسيم (4-1), بينما انسحب بن شبلة امام المغربي , يونس بعلة.
وتجرى اليوم السبت النهائيات بمشاركة كل من بوعلام رميساء (51 كلغ) وايمان خليف (60 كلغ) ومحمد حومري ( 81 كلغ).
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وتأهل الى اولمبياد طوكيو- 2020 ستة ملاكمين جزائريين منهم , سيدتين وهم : محمد حومري ( 81 كلغ), شعيب بلودينات (+91 كلغ), محمد فليسي (52 كلغ), يونس نموشي (75 كلغ) وعبد الحفيظ بن شبلة (91 كلغ) لدى الرجال وبوعلام رميساء (51 كلغ) و ايمان خليف (60 كلغ) لدى السيدات.
بالمقابل , اقصي كل من , يحي عبد لي (63 كلغ), شمس الدين كرامو ( 69 كلغ), أسامة مرجان (-57 كلغ), فاطمة الزهراء سنوسي (57 كلغ) و سارة كالي (69 كلغ).
للتذكير يتأهل عند الرجال أصحاب المراتب الثلاث الأولى إلى أولمبياد طوكيو-2020 , بينما يتأهل في فئتي 91 و + 91 كلغ منشطا النهائي.
أما لدى السيدات, فتتأهل منشطات النهائي, باستثناء وزن 51 كلغ التي تقتطع فيه صاحبات المرتب الثلاث الأولى تأشيرة المرور إلى الأولمبياد.
وعرفت الدورة , مشاركة 13 ملاكما جزائريا ( 8 رجال و 5 سيدات) . ويتأهل الى الاولمبياد , 33 ملاكما ( 22 رجلا 11 سيدة).