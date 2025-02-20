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كأس إفريقيا للأمم-2021: نحو برمجة مباراة، زمبابوي- الجزائر بملعب أورلندو بجوهانسبورغ

  أدرج يـوم : الجمعة, 28 شباط/فبراير 2020 20:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
كأس إفريقيا للأمم-2021: نحو برمجة مباراة، زمبابوي- الجزائر بملعب أورلندو بجوهانسبورغ

 هاراري -  قد تجرى مباراة، زمبابوي-الجزائر لحساب الجولة الرابعة عن المجموعة (8) لتصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021 لكرة القدم بملعب أورلندو، بجوهانسبورغ (جنوب افريقيا)، حسب ما أوردته يوم الجمعة الصحافة المحلية نقلا عن مسؤول بالاتحادية.

و صرح الناطق الرسمي لاتحادية زمبابوي لكرة القدم كسولاني جوبيسلا للصحفيين قائلا:"لقد شرعنا في اجراءات الحصول على ملعب، وقد راسلنا اتحادية جنوب إفريقيا لهذا الغرض".

و تبحث اتحادية زمبابوي لكرة القدم فعلا عن ملعب بالبلدان المجاورة، وحسب بعض المصادر تكون قد اختارت ملعب أورلندو لاحتضان  المباراة أمام الجزائر.

ويبدو هذا الاختيار منطقيا باعتبار أن عددا من لاعبيها ينشطون في بطولة جنوب إفريقيا، فيما تعتبر مدينة جوهانسبورغ  قاعدة مركزية لكل الرحلات القادمة من أوروبا حيث يوجد أيضا عدد من لاعبيها  بالإضافة الي جالية زمبابوية معتبرة مقيمة بجنوب إفريقيا  .

و أضاف الناطق الرسمي قائلا:" القرار ليس بأيدينا. وستوضح اتحادية جنوب افريقيا ما هو متوفر و انطلاقا من هنا ستشرع في ضبط الأمور اللوجستية".

و كانت اتحادية زمبابوي قد أعلنت خلال هذا الأسبوع عن نقل مباراة زمبابوي- الجزائر إلى بلد مجاور، لان ملاعبها لا تستجيب للمعايير الدولية المطلوبة لتنظيم مباريات دولية عقب زيارة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

من جهة أخرى أكد الناطق الرسمي للاتحادية بأن الهيئة الكروية تخلت عن فكرة تحضير احدى ملاعبها لمباراة الجزائر حيث قال": تحضير منصة للصحافة مثلا غير ممكن في ظرف أسبوعين، وتحضيرها يتطلب تهديم جزء من المرفق كما توجد أيضا مشاكل أخرى على غرار قاعة مراقبة المنشطات و ربط الانترنت. كما أن الأبواب يجب أن تكون اوتوماتيكية، وهي امور يصعب انجازها في ظرف قصير".

وقبل انطلاق الجولة الثالثة من التصفيات القارية ، تحتل زمبابوي المركز الثاني برصيد 4 نقاط وراء الجزائر التي سجلت مشوارا بدون خطأ (6 نقاط) بعد تسجيلها لفوزين. و تحتل بوتسوانا المركز الثالث بنقطة واحدة أمام زامبيا (0 نقطة).

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كأس إفريقيا للأمم-2021: نحو برمجة مباراة، زمبابوي- الجزائر بملعب أورلندو بجوهانسبورغ
  أدرج يـوم : الجمعة, 28 شباط/فبراير 2020 20:00     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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