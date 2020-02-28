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تنس/الدورة الدولية للأواسط " مهدي بوراس": تتويج الاسباني بيراز بينا والفرنسي مهدي سعداوي بلقب الجدول الزوجي

  أدرج يـوم : الجمعة, 28 شباط/فبراير 2020 19:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 23 مرات
تنس/الدورة الدولية للأواسط &quot; مهدي بوراس&quot;: تتويج الاسباني بيراز بينا والفرنسي مهدي سعداوي بلقب الجدول الزوجي

الجزائر - خطف الثنائي المتكون من الاسباني بيراز بينا والفرنسي مهدي سعداوي لقب الجدول الزوجي للدورة الدولية للأواسط "مهدي بوراس" الجارية بنادي التنس بحيدرة (الجزائر)، عقب الفوز المسجل أمام المغربي وليد أهودا والتونسي مجدي بن عبد الوحيد اليوم الجمعة في النهائي بواقع شوطين مقابل صفر (2-0).

وتقدم بينا وسعداوي (التصنيف رقم 1) في المجموعة الأولى بنتيجة 7-5، قبل الفوز مجددا في المجموعة الثانية بنتيجة 6-2، أمام المصنفين رقم 4.

لدى الاناث، لم يتم تسجيل أي مفاجئة وذلك بعد فوز المصنفات رقم 1، البرتغالية ماريانا كامبينو والألمانية لوكا فيكتوريا، امام المصنفات رقم 2، الايطاليات أناستازيا أباغناتو وفيرجينيا فيرارا بنتيجة 6-1، 6-4.

وستجرى نهائيات الجداول الفردية يوم غد السبت ابتداء من الساعة ال10 صباحا، وستجمع عند الذكور الفرنسي  مهدي سعداوي (المرتبة 64 عالميا أواسط)، المصنف رقم 1 في الجدول، أمام الاسباني بيراز بينا (المرتبة 400 عالميا أواسط)، والمتوج بلقب دورة باش جراج الدولية الأسبوع الفارط، على حساب الجزائري ماتيس عمير (6-4، 6-4).

عند السيدات، ستلاقي المصنفة رقم 7، المصرية جرمين شريف (732 عالميا للأواسط)، نظيرتها الروسية أولغا ميشينينا (1148 عالميا للأواسط)، والتي تعد مفاجئة هذا الموعد.

يذكر أن الجزائر شاركت في هذا الموعد ب5 أسماء (4 ذكور و1 أنثى) أين تم إقصائهم في الدور الأول والثاني.

و تدار جداول هذه المنافسة المصنفة في الدرجة الرابعة، من قبل الحكم الدولي الجزائري أمين محطط حامل الشارة البيضاء، فيما كلف صالح  بوزيداني مديرا للدورة المنظمة تخليدا لروح الفقيد مهدي بوراس، اللاعب السابق للمنتخب الوطني للتنس (أواسط) الذي وافته المنية سنة 2013 عن عمر ال24 سنة.

وتعد هذه الدورة الدولية الثانية لفئة الاواسط التي تحتضنها الجزائر العاصمة في الموسم الرياضي الجاري 2020، بعد تلك التي اختتمت مساء أول امس السبت بميادين التنس بباش جراح.

 

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تنس/الدورة الدولية للأواسط " مهدي بوراس": تتويج الاسباني بيراز بينا والفرنسي مهدي سعداوي بلقب الجدول الزوجي
  أدرج يـوم : الجمعة, 28 شباط/فبراير 2020 19:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 23 مرة   شارك

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