مرسلي: برنامج استعجالي طور الإعداد لبعث رياضة النخبة الجزائرية

وهران - تعكف مصالح وزارة الشباب والرياضة حاليا على إعداد برنامج استعجالي يمتد إلى غاية الألعاب الأولمبية 2024 بباريس بهدف ضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة من طرف الرياضيين الجزائريين في مختلف المحافل الدولية، حسبما صرح به اليوم الجمعة بوهران كاتب الدولة المكلف برياضة النخبة، نور الدين مرسلي.

وأبرز السيد مرسلي على هامش حفل تكريمي لأبطال قدامى وحاليين من وهران بأن "رئيس الجمهورية يولي أهمية قصوى للرياضيين ذوي المستوى العالي" مضيفا بأنه يطمح لأن يكون "على قدر هذه المسؤولية من خلال قيادة رياضة النخبة لتحقيق أفضل النتائج في مختلف المحافل الدولية بداية من البطولة الإفريقية لألعاب القوى التي تستضيفها الجزائر العاصمة في يونيو المقبل ووصولا إلى أولمبياد 2024 بباريس".

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والتزم نور الدين مرسلي بعدم تكرار الأخطاء السابقة، سيما ما تعلق الأمر بالتأخر الذي غالبا ما تم تسجيله في انطلاق تحضيرات الرياضيين الجزائريين للبطولات الكبيرة، على غرار الألعاب الأولمبية.

و بخصوص هذا الموعد العالمي الكبير، عبر كاتب الدولة عن تفاؤله بخصوص إمكانية اقتطاع رياضيين جزائريين آخرين لتأشيرات مشاركتهم في الألعاب الأولمبية المقبلة بعدما بلغ لحد الآن إجمالي المتأهلين زهاء 20 رياضيا في انتظار ما سيفعله رياضيون آخرون في اختصاصاتهم المختلفة خلال المنافسات الإقصائية القادمة.

و أضاف يقول أنه "على علم المهمة لن تكون سهلة، ولكن ذلك لا يمنعنا من أن نطمح كثيرا لتسجيل نتائج أفضل من الأولمبياد السابق، سيما في ظل امتلاك الجزائر لرياضيين بارزين على غرار توفيق مخلوفي وآخرين"، مستبعدا في ذات الوقت أن تكون للاستقالة الأخيرة لرئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف "أي تأثير سلبي على تحضيرات الرياضيين الجزائريين للألعاب الأولمبية القادمة".

واستغل البطل العالمي الأسبق في مسافة ال1500 متر فرصة تواجده بوهران، حيث سيحضر غدا السبت لفعاليات البطولة الوطنية للعدو الريفي، ليدعو العائلة الرياضية الوهرانية "لرص الصفوف" تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها عاصمة الغرب الجزائري في صائفة 2021.

وتابع في هذا السياق: "نجاح وهران في هذه الألعاب سواء من حيث النتائج أو التنظيم سيكون نجاح للجزائر. معلوم أن وهران أنجبت عدة أبطال دوليين وبمقدورهم، بفضل تجربتهم الكبيرة، المساهمة في إنجاح الموعد المتوسطي".

و جرى تكريم عدة رياضيين سابقين تألقوا على الصعيد الدولي على غرار بوعلام رحوي (ألعاب القوى) ومصطفى موسى (ملاكمة) وعبد الكريم بن جميل (كرة اليد) وغيرهم، والأمر نفسه ينطبق على رياضيين حاليين في حفل رمزي أقيم بمبادرة من "اللجنة الوطنية للسلم والاستقرار".

وفي سؤال لوأج بخصوص مطالب أندية كرة القدم المحترفة التي تنادي بدمجها في مؤسسات اقتصادية لحل مشاكلها المالية، أكد نور الدين مرسلي بأن السلطات العمومية "على وعي بمشاكل ومتطلبات الاحتراف في الجزائر وسيتم اتخاذ القرارات اللازمة لإعادة القاطرة إلى السكة الصحيحة".

من جهة أخرى، وعلى هامش زيارته لوهران، حضر السيد مرسلي أشغال الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى التي عقدت ببلدية بوسفر (غرب وهران) والتي تم خلالها المصادقة على التقريرين المالي والأدبي لحساب الموسم الرياضي 2018-2019.