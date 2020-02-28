المديرية العامة للأمن الوطني: إطلاق اسم "أحسن لالماس" على القاعة الرياضية المغطاة بالقبة

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني تم أيضا بنفس الوحدة تدشين ملعب رياضي لكرة القدم مغطى بالعشب الصناعي، بعد إعادة تهيئة المرفقين الرياضيين من طرف الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء التابعة لسوناطراك، ومؤسسة صيانة شبكات الطرق والتطهير لولاية الجزائر.
المناسبة أشرف عليها المدير العام للأمن الوطني بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك و والي ولاية الجزائر ومدير الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء وممثل عن عائلة المرحوم أحسن لالماس، بالإضافة إلى إطارات ورياضيين من الأمن الوطني.
وتدخل هذه الانجازات الرياضية ضمن الجهود المبذولة لتطوير ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية في الوسط المهني مع خلق فضاءات رياضية قادرة على تلبية الاحتياجات الإنسانية، ولإنجاز هياكل رياضية كفيلة باستيعاب أكبر عدد ممكن من الممارسين للنشاط الرياضي في الوسط الحضري، بما يعزز العلاقات الجوارية بين الشرطة والمواطن، ويبعث على توفير بيئة صحية لكافة فئات المجتمع.