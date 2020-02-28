Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المديرية العامة للأمن الوطني: إطلاق اسم "أحسن لالماس" على القاعة الرياضية المغطاة بالقبة

  أدرج يـوم : الجمعة, 28 شباط/فبراير 2020 17:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

الجزائر - أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني امس الخميس تسمية القاعة الرياضية المغطاة بمقر مجموعة الاحتياط والتدخل بالقبة الجزائر، باسم المرحوم محافظ الشرطة أحسن لالماس ،لتخليد تاريخ هذا النجم واللاعب الأسطورة في تاريخ كرة القدم الجزائرية .

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني تم أيضا بنفس الوحدة تدشين ملعب رياضي لكرة القدم مغطى بالعشب الصناعي، بعد إعادة تهيئة المرفقين الرياضيين من طرف الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء التابعة لسوناطراك، ومؤسسة صيانة شبكات الطرق والتطهير لولاية الجزائر.

المناسبة أشرف عليها  المدير العام للأمن الوطني بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك و والي ولاية الجزائر ومدير الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء وممثل عن عائلة المرحوم أحسن لالماس، بالإضافة إلى إطارات ورياضيين من الأمن الوطني.

وتدخل هذه الانجازات الرياضية ضمن الجهود المبذولة لتطوير ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية في الوسط المهني مع خلق فضاءات رياضية قادرة على تلبية الاحتياجات الإنسانية، ولإنجاز هياكل رياضية كفيلة باستيعاب أكبر عدد ممكن من الممارسين للنشاط الرياضي في الوسط الحضري، بما يعزز العلاقات الجوارية بين الشرطة والمواطن، ويبعث على توفير بيئة صحية لكافة فئات المجتمع.

كلـمات مفتـاحيــة :
المديرية العامة للأمن الوطني: إطلاق اسم "أحسن لالماس" على القاعة الرياضية المغطاة بالقبة
  أدرج يـوم : الجمعة, 28 شباط/فبراير 2020 17:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.28

لقاء وطني حول راهن ومستقبل مسرح التعاونيات في 28 و29 مارس المقبل

20.02.28

السيد جراد يهنئ رئيس الحكومة التونسية الجديد

20.02.28

المديرية العامة للأمن الوطني: إطلاق اسم "أحسن لالماس" على القاعة الرياضية المغطاة بالقبة

20.02.28

حركة مجتمع السلم تدعو إلى "تجنب صراع المصالح و العمل على تشييد دولة قانون"

20.02.28

بن قرينة: دعوة الى استكمال مسار التحول الديمقراطي من أجل بناء جزائر جديدة

20.02.28

وفاة الدبلوماسي إدريس الجزائري : مسار مهني مكرس  للمساعي الحميدة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.26

صحة: تأكيد حالة اصابة بفيروس كورونا بالجزائر

20.02.25

جفاف : قرى البويرة تعيد احياء تقليد "انزار"

20.02.24

الجزائرية سيليا خشني تفوز بالجائزة الكبرى لأولمبياد الابتكار بالشرق الأوسط

20.02.24

 السيد شيتور يعلن عن تزويد الجامعة بقانون أساسي خاص قريبا

20.02.24

مياه : الجزائر تحوز على احتياطات "كافية" لتلبية حاجيات المواطنين هذا العام

20.02.24

فاو: تجربة الجزائر في تطوير الفلاحة الأسرية "تستدعي نقلها لعديد الدول"