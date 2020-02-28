الرابطة الثانية : و.تلمسان - أ.المدية في مباراة الصعود و ش.بجاية - ا.الحراش من أجل البقاء

ويطمح الوداد و الأولمبي إلى محو آثار الخسارة التي تلقياها في الجولة الماضية, حيث انهزم "الزيانيون" (2-3) في داربي الغرب أمام جمعية وهران, في الوقت الذي سقط فيه أبناء "التيطري" على يد دفاع تاجنانت (1-0).
وسيكون هذا الموعد بمثابة مباراة الصعود بين الفريقين, ما دام انها تجمع بين المتصدر وملاحقه. وإذا كان عاملا الأرض والجمهور يصبان في مصلحة الوداد, فإن ذلك لا يمثل عائقا بالنسبة للأولمبي الذي سبق له العودة بانتصارات مهمة من خارج الديار.
وفي لقاء آخر, يشهد ملعب "الوحدة المغاربية" ببجاية قمة اصحاب مؤخرة الترتيب, حيث تستضيف شبيبة بجاية (مرتبة ما قبل الأخيرة) فريق اتحاد الحراش (الاخير) وهما الفريقان الطامحان إلى تحقيق البقاء, في مقابلة ب"ست نقاط", مما يوحي أنها ستكون ساخنة بين الطرفين.
من جهته, ينتظر فريق شبيبة سكيكدة, الصاعد الى المرتبة الثالثة, تنقل صعب عندما يحل ضيفا على أمل بوسعادة الراغب في محو آثار الخسارة أمام مولودية سعيدة (1-2) مؤخرا, الأمر الذي قد يهدد بقاء "السكيكدية" في ثلاثي المقدمة, ما دام ملاحقوها يستقبلون على أرضهم, ويتعلق الأمر بأمل الأربعاء وسريع غليزان أمام, على التوالي, دفاع تاجنانت و جمعية الخروب, حيث تعد فرصة مواتية لهما لكسب نقاط اضافية في سبيل البقاء ضمن كوكبة الصعود.
وفي ملعب "الشهيد كربوسي منور", يلتقي فريقان لا يبتعدان كثيرا عن مناطق السقوط, ويتعلق الأمر بأولمبي أرزيو والضيف اتحاد عنابة, حيث ستكون نقاط المباراة "غالية" بالنسبة للطرفين سيما بالنسبة للمحليين.
وفي مباراة أخرى, يسعى فريق مولودية العلمة الى خطف النقاط الثلاث بغية البقاء على مقربة من رباعي المقدمة, عندما يستقبل "الجريح" و المهدد بالسقوط, مولودية بجاية.
وافتتحت هذه الجولة يوم الخميس بإجراء لقاء جمعية وهران - مولودية سعيدة والذي انتهى لصالح المحليين (1-0).