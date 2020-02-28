الرابطة الأولى : صدام قوي بين شباب بلوزداد و شبيبة القبائل و"العميد" في مهمة التأكيد

الجزائر - يستقبل رائد الترتيب شباب بلوزداد, نظيره شبيبة القبائل في "صدام" حقيقي بين فرق مقدمة الطليعة, بينما تسعى مولودية الجزائر تأكيد استفاقتها, عندما تستضيف مولودية وهران, بمناسبة مباريات الجولة الـ 20 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى, المبرمجة يوم السبت.

وعقب خسارته الأخيرة في الوقت بدل الضائع بميدان اتحاد بسكرة (0-1), يوجد الشباب (الأول, 36 ن) أمام حتمية تدارك الوضع ضد شبيبة القبائل (الثالث, 32 ن), بهدف الاحتفاظ على كرسي الصدارة, سيما في ظل تهديد "الوصيف", مولودية الجزائر (الثاني, 33 ن), هذا الأخير يتوفر على لقاء متأخر بمعقله ضد نادي بارادو.

وسيدخل الفريق البلوزدادي بأفضلية الميدان والجمهور, لكن عليه توخي الحذر من تشكيلة "الكناري", التي ستعمل على تحقيق نتيجة إيجابية بالعاصمة, تخول لها البقاء ضمن فرق الصدارة .

ومن جهتها تبدو المولودية العاصمية, مصممة على مواصلة الديناميكية الإيجابية, بمناسبة استضافة مولودية وهران (السادس, 28 ن), وذلك عقب فوزين متتاليين, آخرهما المواجهة المحلية أمام الجار اتحاد الجزائر (1-0), ومحاولة البقاء عن مقربة من المتصدر. بالمقابل لن يتنقل فريق "الحمراوة" إلى العاصمة بثوب الضحية, خاصة وأن الفريق الوهراني اعتاد على التفاوض بشكل جيد خارج ميدانه, بحصده 11 نقطة من أصل 27 ممكنة خارج قواعده.

ويستضيف كل من وفاق سطيف و شباب قسنطينة اللذان يشتركان في الصف الرابع (30 ن), فريقين مهددين بالسقوط : نصر حسين داي (الـ16, 16 ن) و نجم مقرة (الـ15, 18 ن), وأي خسارة محتملة ستعصف بهما أكثر في قاع الترتيب العام.

وفي الجنوب الغربي, تطمح شبيبة الساورة (السابع, 26 ن), لحصد ثان فوز على التوالي, حينما تستقبل اتحاد الجزائر (التاسع, 25 ن), "الجريح" إثر سقوطه في الداربي العاصمي الكبير, الذي دفع بالمدرب بلال دزيري إلى رمي المنشفة.

من جانبه, يحاول اتحاد بلعباس (السابع, 26 ن), حصد ثالث فوز على التوالي بمناسبة استقباله اتحاد بسكرة (الـ14, 18 ن), والاقتراب أكثر من كوكبة الطليعة, خاصة وأن أبناء "الزيبان" لا يحسنون التفاوض خارج ميدانهم برصيد ثماني هزائم من أصل تسعة تنقلات.

وتأمل جمعية عين مليلة (الـ11, 23 ن), العودة إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث جولات "عجاف", حينما تسافر لمواجهة فريق أهلي برج بوعريريج (الـ12, 22 ن) "المضطرب" هو الاخر بسبب سوء النتائج, التي عجّلت برحيل المدرب التونسي معز بوعكاز.

وفي افتتاح هذه الجولة, فاز نادي بارادو خارج الديار على أولمبي الشلف بنتيجة (1-0), بملعب "الشهيد بومرزاق", بفضل هدف اللاعب قادري عبد القهار في الدقيقة (63) لفائدة ''الباك".

وعلى إثر هذا الفوز, يرتقي "الأتليتيك" مؤقتا إلى المركز التاسع برصيد 25 نقطة رفقة اتحاد الجزائر, بينما يتراجع "الشلفاوة" الى الصف ال11 ب24 نقطة.

برنامج مباريات الجولة 20

السبت 28 فبراير :

جمعية عين مليلة - نادي بارادو 00ر15 سا -دون جمهور-

شباب بلوزداد - شبيبة القبائل 00ر15 سا

اتحاد بلعباس - اتحاد بسكرة 00ر17 سا

وفاق سطيف - نصر حسين داي 00ر17 سا

شباب قسنطينة - نجم مقرة 00ر17 سا

مولودية الجزائر - مولودية وهران 45ر17 سا

شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر 00ر18 سا

الخميس 27 فبراير :

أولمبي الشلف - نادي بارادو 0 - 1

الترتيب نقاط لعب

شباب بلوزداد 36 19 مولودية الجزائر 33 18 شبيبة القبائل 32 19 وفاق سطيف 30 19

--. شباب قسنطينة 30 19

مولودية وهران 28 19 شبيبة الساورة 26 19

--. اتحاد بلعباس 26 19

9.نادي بارادو 25 19

--.اتحاد الجزائر 25 19

أولمبي الشلف 24 20 جمعية عين مليلة 23 19

--. أ. برج بوعريريج 22 19

اتحاد بسكرة 18 19

--. نجم مقرة 18 19