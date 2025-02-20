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الرابطة الأولى (الجولة 20): نادي بارادو يفوز على أولمبي الشلف (1-0)

  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 19:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 127 مرات
الرابطة الأولى (الجولة 20): نادي بارادو يفوز على أولمبي الشلف (1-0)

الجزائر -  فاز نادي بارادو خارج الديار على أولمبي الشلف بنتيجة (1-0) الشوط الاول (0-0)، اليوم الخميس بملعب الشهيد بومرزاق بالشلف، في افتتاح الجولة 20 من بطولة الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب قادري عبد القهار في الدقيقة (63) لفائدة ''الباك".

وعلى إثر هذا الفوز، يرتقي "الأتليتيك" مؤقتا إلى المركز التاسع  برصيد 25 نقطة رفقة اتحاد الجزائر، بينما يتراجع "الشلفاوة" الى الصف ال11 ب24 نقطة.

ومعلوم أن نادي بارادو يبقى منقوصا من لقاء أمام الجار مولودية الجزائر، والمؤجل إلى تاريخ لاحق.

يشار أن بقية مباريات هذه الجولة ستجرى يوم السبت و يتقدمها لقاء القمة بين الرائد شباب بلوزداد و صاحب المركز الثالث شبيبة القبائل.

       الخميس 27 فبراير:

أولمبي الشلف - نادي بارادو    0 - 1

 

       السبت 29 فبراير:

جمعية عين مليلة -       أهلي برج بوعريريج (00ر15 / دون جمهور)

شباب بلوزداد - شبيبة القبائل            (00ر15)

اتحاد بلعباس - اتحاد بسكرة             (00ر17)

وفاق سطيف - نصر حسين داي         (00ر17)

شباب قسنطينة - نجم مقرة            (00ر17)

مولودية الجزائر - مولودية وهران       (45ر17)             

شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر               (00ر18)

 

-- الترتيب                      نقاط         لعب

  1. شباب بلوزداد 36

 19 

  1. مولودية الجزائر 33 18
  2. شبيبة القبائل 32 19 
  3. وفاق سطيف 30 19

--. شباب قسنطينة             30        19 

  1. مولودية وهران 28 19
  2. شبيبة الساورة 26 19

--. اتحاد بلعباس              26        19

  1. اتحاد الجزائر 25 19

--. نادي بارادو              25        19

  1. أولمبي الشلف 24 20
  2. جمعية عين مليلة 23 19

--. أ. برج بوعريريج       22        19

  1. نجم مقرة 18 19

--. اتحاد بسكرة              18        19

  1. نصر حسين داي 16        19.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى (الجولة 20): نادي بارادو يفوز على أولمبي الشلف (1-0)
  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 19:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 127 مرة   شارك

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