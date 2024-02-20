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الجزائريتان بوعلام (51 كلغ) وخليف (60 كلغ) تتأهلان الى أولمبياد طوكيو 2020

  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 09:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات

داكار- تأهلت الملاكمتان الجزائريتان, رميساء بوعلام (51 كلغ) وايمان خليف ( 60 كلغ) يوم الأربعاء الى نهائي الدورة التأهيلية الى اولمبياد طوكيو- 2020 ,الجارية بقاعة  أرينا بداكار (السينغال), ليضمنا بذلك تأهلهما الى الموعد الاولمبي باليابان.

وتغلبت بوعلام بطلة افريقيا وصاحبة ذهبية الالعاب الافريقية- 2019  بالرباط, على الاوغندية نانزيري كاترين, بتوقيف من الحكم وتتقابل يوم السبت المقبل في المنازلة  النهائية مع المغربية رباب شدار .

اما مواطنتها, خليف , ففازت على الايفوارية , مريام سديبي وتواجه يوم السبت في النهائي  التونسية مريم زياني.

ويضاف تأهل بوعلام وخليف الى موعد اليابان- 2020 الى , الى الانجاز الذي حققه كل من عبد الحفيظ بن شبلة (91 كلغ), محمد فليسي (52 كلغ) ويونس لموشي ( 75 كلغ) عند الرجال الذين نجحوا في افتكاك تأشيرة اولمبياد طوكيو.  بينما اقصيت إشراق شايب (75 كلغ), في الدور  نصف النهائي, عقب انهزامها امام المغربية  ماردي  خديجة , بطلة افريقيا.

و ستتواصل المنافسة سهرة اليوم الاربعاء  بمنازلتين إثنتين  في نصف النهائي , تخصان , حومري محمد (81 كلغ) وشعيب بولودينات (+91 كلغ).

بالمقابل, أقصي خمسة ملاكمين جزائريين آخرين من المنافسة, وهم:  يحي عبد لي (63 كلغ) شمس الدين كرامو ( 69 كلغ), أسامة مرجان (-57 كلغ), فاطمة الزهراء سنوسي (57 كلغ) وسارة كالي (69 كلغ).

و  يتأهل عند الرجال أصحاب المراتب الثلاث الأولى إلى أولمبياد  طوكيو-2020 , بينما يتأهل في فئتي 91 و +91 كلغ منشطا النهائي.

أما لدى السيدات, فتتأهل منشطات النهائي, باستثناء وزن 51 كلغ التي تقتطع فيه  صاحبات المرتب الثلاث الأولى تأشيرة المرور إلى الأولمبياد.

و تتواصل منافسات الدورة التأهيلية بداكار حتى 29 فبراير , بمشاركة  13 ملاكما جزائريا ( 8 رجال و 5 سيدات).

و في ختام الدورة , يتأهل, 33 ملاكما ( 22 رجلا و 11 سيدة) الى موعد  طوكيو- 2020.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائريتان بوعلام (51 كلغ) وخليف (60 كلغ) تتأهلان الى أولمبياد طوكيو 2020
  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 09:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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