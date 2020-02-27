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مبارزة/البطولة الافريقية/أشبال-أواسط/(اليوم الثالث): الجزائر ترفع حصيلتها إلى ست ميداليات

  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 09:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات

كيب كوست (غانا) - رفعت المشاركة الجزائرية حصيلتها, في البطولة الإفريقية للمبارزة لفئتي الأشبال والأواسط (ذكور-إناث) الجارية بمدينة كيب كوست الغانية (24 - 29 فبراير), إلى ست ميداليات بعدما نالت في منافسات اليوم الثالث المخصص للأواسط, ميداليتين جديدتين, واحدة فضية والأخرى برونزية.

وجاءت الميداليتان في اختصاص الشيش (اناث), حيث حققت الفضية المبارزة مريم مباركي إثر انهزامها, يوم الاربعاء, في النهائي أمام المصرية هاني نهى بنتيجة(15-11).

في حين, حازت على البرونزية قمار نهال, بعد خسارتها أمام مواطنتها مريم مباركي في الدور نصف النهائي بواقع (8-15).

بينما أقصيت زبوج صونيا في الدور ربع النهائي بعد سقوطها أمام مريم مباركي أيضا بـ(15-6).

أما في اختصاص السيف (ذكور), خرج شريف كرارية من الدور ثمن النهائي, بعد تلقيه هزيمة أمام المصري ياسين محمد (15-12).

وكانت الجزائر, خلال اليومين الأولين من المنافسة, قد نالت أربع ميداليات (ذهبيتان, فضية وبرونزية).

وتوج بالذهبيتين, كل من فلاح داني أدم في سلاح الشيش (أشبال), وزبوج صونيا في اختصاص الشيش (شبلات), أما الفضية فكانت من نصيب شريف كرارية في سلاح السيف (أشبال), في الوقت الذي تحصلت فيه كوثر محمد بلكبير على برونزية الحسام (وسطيات).

وتتواصل يوم غد الخميس مباريات الأواسط, بإجراء اختصاصات : الشيش (ذكور), سيف (اناث), حسام (اناث).

ويهدف المنتخب الجزائري إلى "حصد أكبر عدد من الألقاب" في هذا الموعد, حسب ما أفاد به رئيس الإتحادية بالنيابة, أمزيان الحسين.

وتشارك الجزائر في هذا الحدث القاري ب11 رياضيا (ثماني إناث وثلاثة ذكور), بقيادة ثلاثة مدربين.

قائمة الرياضيين الجزائريين:

- حسام (إناث): بن عدودة شيماء - كوثر محمد بلكبير- نايلة بن شقور- كحلي زهرة

- شيش (إناث): زبوج صونيا - مباركي مريم - نهال قمار

- شيش (ذكور): داني أدم - فرجيل ألبير

- سيف (اناث): زبوج يسرى

- سيف (ذكور): كرارية شريف

 

المدربون:

- أنيس حمامي (شيش) - ستيفان ديلونغان (شيش) - فريد بنور (سيف).

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مبارزة/البطولة الافريقية/أشبال-أواسط/(اليوم الثالث): الجزائر ترفع حصيلتها إلى ست ميداليات
  أدرج يـوم : الخميس, 27 شباط/فبراير 2020 09:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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