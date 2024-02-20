ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021: طاقة الحظيرة الفندقية بوهران سترتفع الى الضعف

وهران - أعلن وزير السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي حسان مرموري يوم الأربعاء بوهران أن الطاقة الاستيعابية للحظيرة الفندقية بوهران سترتفع الى الضعف خلال السنة المقبلة تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها عاصمة الغرب الجزائري في 2021 .

وأبرز الوزير في تصريح صحفي على هامش فعاليات الطبعة ال11 للصالون الدولي السياحة و الأسفار و النقل و التجهيزات الفندقية و الإطعام المنتظمة بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد " أن الطاقة الاستيعابية للحظيرة الفندقية بوهران سترتفع الى الضعف خلال السنة المقبلة تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط بحيث تضم حاليا 178 فندق توفر حوالي 18 ألف سرير وسيتم تدعيمها ب55 مؤسسة فندقية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 17 ألف سرير.

وفي هذا الصدد أضاف السيد مرموري قائلا "لقد أعطينا تعليمات لمدير السياحة من أجل الإسراع في وتيرة أشغال انجاز المؤسسات الفندقية حتى تكون وهران في موعد هذا الحدث المتوسطي مع تجسيد مخطط ترويجي للمناطق السياحية".

و بما أن هذه التظاهرة تكتسي طابعا سياحيا ستبرمج رحلات سياحية عبر مختلف المواقع السياحية و التاريخية لوهران والولايات المجاورة من طرف الديوان الوطني للأسفار (أونات) كما أشار إليه الوزير مبرزا أن الديوان الوطني للسياحة المبادر بهذه العملية سيدعم الرحلات السياحية بحافلة مفتوحة السقف حتى يتسنى للسياح اكتشاف المناظر الطبيعية لوهران.

وكان وزير السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي حسان مرموري قد استمع إلى عرض قدمه المدير المحلي للسياحة حول وضعية القطاع والتحضيرات الخاصة بألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وقبل إشرافه على افتتاح الطبعة ال11 للصالون الوطني للسياحة و الأسفار و النقل و التجهيزات الفندقية و الإطعام دشن الوزير فندقين ببلديتي أرزيو ووهران واطلع على تقدم أشغال ثلاثة مشاريع فندقية منها قرية سياحية ببلدة كريشتل الساحلية (بلدية قديل).