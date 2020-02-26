الاتحادية الجزائرية للفروسية: بهلولي الصغير رئيسا بالنيابة للاتحادية

الجزائر - سيتم ترسيم الصغير بهلولي، غدا الخميس، كرئيس للاتحادية الجزائرية للفروسية بالنيابة، بصفته النائب الأول للرئيس الفعلي امحمد زوبير متيجي، الذي وضع رهن الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالفساد، حسب ما علم اليوم الأربعاء من الأمين العام للهيئة الفيدرالية.

وفي تصريح لـ "وأج" أفاد الأمين العام للاتحادية الجزائرية للفروسية، عثمان بن سليمان، أنه "تطبيقا لقوانين الاتحادية سينعقد غدا الخميس إجتماع إستثنائي لأعضاء المكتب التنفيذي، أي 48 ساعة بعد الاطلاع على خبر إعتقال الرئيس متيجي، حيث سيتم خلاله ترسيم الصغير بهلولي، كرئيس بالنيابة للاتحادية، كونه يشغل منصب النائب الأول للرئيس الفعلي، وفق ما تنص عليه لوائح الاتحادية المعمول بها".

وأضاف نفس المصدر "وذلك إلى غاية صدور الحكم النهائي بخصوص قضية الرئيس متيجي من طرف العدالة. ففي حال خروجه بالبراءة سيعود بصفة عادية إلى منصبه وممارسة مهامه. أما في حال صدور حكم يدينه، سيعقد المكتب التنفيذي إجتماعا استثنائيا خلال فترة 15 يوما سيتم فيها الإعلان عن موعد إجراء الجمعية العامة الانتخابية في أجل أقصاه شهرين. وذلك دوما وفق قانون الرياضة واللوائح المسيرة للاتحادية الجزائرية للفروسية"، مشددا على ضرورة احترام وتطبيق ما تنص عليه القوانين، قال بن سليمان.

وبخصوص تأثير هذه الوضعية على السير الحسن و الطبيعي لنشاطات الاتحادية، أكد الأمين العام، أن "جميع المنافسات الرياضية وأنشطة الهيئة الفيدرالية ستسير بشكل عادي، دون أن يطرأ أي تغيير على البرنامج المسطر، بداية بانعقاد الجمعية العامة العادية في 14 مارس المقبل للمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي والمخطط السنوي لسنة 2020، برئاسة رئيس الاتحادية بالنيابة، الصغير بهلولي".

"بعدها سنواصل تسيير شؤون الاتحادية إلى غاية صدور الحكم النهائي من طرف العدالة حول قضية امحمد زوبير متيجي"، ختم المتحدث يقول.