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الرابطة الأولى- نصر حسين داي: المدرب آيت جودي يرمي المنشفة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 17:32     الفئـة : رياضــة     قراءة : 21 مرات
الرابطة الأولى- نصر حسين داي: المدرب آيت جودي يرمي المنشفة

الجزائر - أعلن المدرب عز الدين آيت جودي اليوم الأربعاء استقالته من منصبه كمسؤول أول على العارضة الفنية لنصر حسين داي، صاحب المركز الأخير في بطولة الرابطة الجزائرية المحترفة  الأولى لكرة القدم، و المهدد بالسقوط الي الرابطة الثانية.

وأوضح آيت جودي --لواج-- قائلا:" بعد تفكير عميق، قررت تقديم استقالتي لعدة أسباب منها انعدام الوسائل. لم أتهرب من مسؤولياتي، لكني رأيت بان الجو ليس متاحا لمواصلة عملي".

ولم تنته النصرية من مشكلة عدم الاستقرار على مستوى العارضة الفنية، حيث يعتبر آيت جودي ثالث مدرب يستقيل من "النهد" منذ بداية الموسم بعد رزقي رمان و لخضر عجالي.

وكان انسحاب آيت جودي ذا نوايا حسنة حيث لم يجد شخصيا حلا يمكنه من انقاذ النادي، مفضلا ترك مكانه لمدرب آخر قادر على تحقيق النجاح، حيث فشل نفسه.

ويحتل نادي اللونين "الأحمر و الأصفر" المركز السادس عشر و الأخير بمجموع 16 نقطة، متأخرا عن صاحبي المركز ال 14 بنقطتين وهما نجم مقرة و اتحاد بسكرة (18 نقطة) لكل منهما.

ولا زالت حظوظ نصر حسين داي في ضمان البقاء قائمة، ما دام أن هناك 11 مباراة لا زالت في برنامج مرحلة الإياب للبطولة، أي مجموع 33  نقطة في الميزان.

وبمناسبة إجراء الجولة ال 20، يوم السبت المقبل، سيقوم نصر حسين داي بتنقل صعب إلى سطيف لمواجهة الوفاق المحلي الذي استعاد كل لياقته باحتلاله المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى- نصر حسين داي: المدرب آيت جودي يرمي المنشفة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 17:32     الفئـة : رياضــة     قراءة : 21 مرة   شارك

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