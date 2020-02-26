اتحاد الجزائر: طلاق بالتراضي مع المدرب بلال دزيري

الجزائر - أعلن اتحاد الجزائر اليوم الاربعاء عن توصله إلى اتفاق بالتراضي يقضي بفسخ عقد المدرب بلال دزيري بلال بإلحاح من هذا الأخير، حسب البيان الذي نشرته إدارة النادي الناشط في بطولة الرابطة الاولى لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

وكتب النادي العاصمي: ''توصل الاتحاد وبلال دزيري اليوم الأربعاء 26 فبراير لاتفاق رسمي من أجل فسخ العقد بالتراضي برغبة وإلحاح من المدرب. تتمنى إدارة النادي التوفيق لبلال في مشواره''.

وجاء هذا القرار يومين بعد انهزام الاتحاد أمام الجار مولودية الجزائر في الداربي (0-1) بملعب 5 جويلية، ضمن فعاليات الجولة ال19 من البطولة المحلية.

وكان دزيري، قائد الاتحاد سابقا، قد استقال من قبل عندما أقصي النادي في الدور ال16 من كأس الجزائر أمام المضيف جمعية وهران (1-0) الناشط في الرابطة الثانية لكرة القدم، قبل أن يتم رفضها من قبل عاشور جلول، الرئيس المدير العام لمجمع سيربور، المالك لأغلبية أسهم النادي العاصمي.

ويتواجد الاتحاد في المرتبة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 25 نقطة، قبل إجراء الجولة ال20 يوم السبت أين سيحل رفقاء مفتاح ضيوف على شيبة الساورة في لقاء صعب.