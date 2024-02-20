الدورة الدولية الودية للشباب بتيرانا (الجولة الأولى): المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره الجيورجي بنتيجة (1-0)

وسجل الهدف الوحيد في هذه المقابلة , في الدقيقة ال65 من قبل اللاعب دافيد شيولاشفيل.
وفي المقابلة الاخرى لحساب الجولة الاولى, فاز المنتخب الليتواني على منتخب البلد المضيف البانيا بضربات الترجيح (5-3), بعد انتهاء الوقت الرسمي للمقابلة بنتيجة التعادل (2-2).
ووفق نظام هذه الدورة , يحصل المنتخب الليتواني على نقطتين فقط بعد فوزه بالمقابلة بضربات الترجيح ,فيما يحصل منتخب البانيا المنهزم على نقطة واحدة.
وفي الجولة المقبلة, المقررة مقابلاتها يوم غد الخميس , سيواجه المنتخب الوطني نظيره الليتواني , فيما يواجه منتخب البانيا نظيره الجيورجي.