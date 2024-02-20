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الدورة الدولية الودية للشباب بتيرانا (الجولة الأولى): المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره الجيورجي بنتيجة (1-0)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 13:27     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات

الجزائر- انهزم المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم, لفئة اقل من 16 سنة,  امام نظيره الجيورجي بنتيجة (1-0) , لحساب الجولة الأولى من الدورة الدولية الودية التي ينظمها الاتحاد الاوروبي للعبة, في الفترة الممتدة من 23 فبراير الجاري الى الفاتح مارس المقبل بتيرانا (البانيا).

وسجل الهدف الوحيد في هذه المقابلة , في الدقيقة ال65 من قبل اللاعب دافيد شيولاشفيل.

وفي المقابلة الاخرى لحساب الجولة الاولى, فاز المنتخب الليتواني على منتخب البلد المضيف البانيا بضربات الترجيح (5-3), بعد انتهاء الوقت الرسمي للمقابلة بنتيجة التعادل (2-2).

ووفق نظام هذه الدورة , يحصل المنتخب الليتواني على نقطتين فقط بعد فوزه بالمقابلة بضربات الترجيح ,فيما يحصل منتخب البانيا المنهزم على نقطة واحدة.

وفي الجولة المقبلة, المقررة مقابلاتها يوم غد الخميس , سيواجه المنتخب الوطني نظيره الليتواني , فيما يواجه منتخب البانيا نظيره الجيورجي.

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الدورة الدولية الودية للشباب بتيرانا (الجولة الأولى): المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره الجيورجي بنتيجة (1-0)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 13:27     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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