تنس/الدورة الدولية للأواسط " مهدي بوراس": الجزائريان علي موسى وعبيبسي يتأهلان الى الدور الثاني

الجزائر- اقتطع اللاعبان الجزائريان ايمن علي موسى و محمد علي عبيبسي, مساء امس الثلاثاء تأشيرة تأهلهما الى الدور الثاني للدورة الدولية للأواسط "مهدي بوراس", المتواصلة فعالياتها بنادي التنس بحيدرة (الجزائر).

و تجاوز اللاعب علي موسى عقبة منافسه ستامتي ستريستيان من مولدافيا بنتيجة 7-6 (1),7-5 , فيما تأهل عبيبسي على حساب اللاعب التونسي سمندر مزور بنتيجة (6-2, 6-0).

وسيواجه علي موسى اليوم الاربعاء في الدور الثاني الفرنسي مهدي سعداوي (المصنف رقم واحد) و صاحب المركز ال64 في ترتيب مونديال الاواسط , فيما يتحدى عبيبسي منافسه المغربي وليد حودة (المصنف رقم خمسة).

و معلوم ان العناصر الجزائرية الثلاثة الاخرى المشاركة في هذا الموعد العالمي, كانت قد اقصيت في الدور الاول, ويتعلق الامر بكل من ماتيس عمير و محمد سعيد اونيس و بشرى رحاب مباركي.

و بعد انهزامه في المقابلة النهائية للدورة الدولية السابقة التي جرت الاسبوع المنصرم بباش جراح , توقف مشوار عمير في الدورة الحالية بحيدرة في الدور الاول بعد ان انهزم امام اللاعب التونسي وسام عبد الرحمان (المصنف رقم اثنين) بنتيجة 6-4 و 6-4 , فيما توقف مشوار مواطنه اونيس على يدّ اليوناني فوزاس شارالامبوس (المصنف رقم سبعة) بنتيجة (6-3 و 6-1).

ومن جهتها, انهزمت اللاعبة الجزائرية الوحيدة المشاركة في الجدول النهائي, مباركي, امام منافستها الايطالية اناستازيا اباغناتو (المصنفة رقم سبعة) بنتيجة 6-4 و 3-6 و 2-6. وتنشط مباريات الجداول النهائية للدورة الدولية للأواسط, "مهدي بوراس", من قبل 64 لاعبا (32 شابا و 32 شابة) يمثلون 29 بلدا.

و تدار جداول هذه المنافسة المصنفة في الدرجة الرابعة, من قبل الحكم الدولي الجزائري أمين محطط حامل الشارة البيضاء, فيما كلف صالح بوزيداني مديرا للدورة المنظمة تخليدا لروح الفقيد مهدي بوراس, اللاعب السابق للمنتخب الوطني للتنس (أواسط) الذي وافته المنية سنة 2013 عن عمر ال24 سنة.

وتعد هذه الدورة الدولية الثانية لفئة الاواسط التي تحتضنها الجزائر العاصمة في الموسم الرياضي الجاري 2020, بعد تلك التي اختتمت مساء أول امس السبت بميادين التنس بباش جراح.