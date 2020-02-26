Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اللجنة الاولمبية الجزائرية : اعضاء اللجنة التنفيذية يرفضون استقالة "شفوية" لبراف

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 08:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
اللجنة الاولمبية الجزائرية : اعضاء اللجنة التنفيذية يرفضون استقالة &quot;شفوية&quot; لبراف

الجزائر - رفض اعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الرياضية في اجتماعهم الثلاثاء بالجزائر العاصمة استقالة "شفوية" لرئيس اللجنة مصطفى براف مجددين دعمهم "التام" لشخصه.

و كتب الاعضاء في بيان غير موقع لكن يحمل شعار اللجنة الاولمبية "بعد ان علمنا بقرار استقالة رئيس اللجنة الأولمبية براف من منصبه فإن اللجنة التنفيذية ترفض بالإجماع  هذا القرار و تطلب من الرئيس ان يتابع مهامه حتى لا يتسبب في التشويش على السير الحسن للهيئة الوطنية الأولمبية و تحضير الرياضيين الجزائريين لأولمبياد 2020".

و أضافوا أن "هذا التحضير يتم حاليا بالتشاور و التنسيق مع مصالح وزارة الشباب و الرياضة بهدف إبقاء دعم الرياضيين و الفدراليات الرياضية الوطنية في بحثهم عن تحضير جيد و تأهيل أكبر عدد من الرياضيين الجزائريين للألعاب الأولمبية بطوكيو".

و أكد عضو بالمكتب التنفيذي في اتصال مع وأج أن مصطفى براف قد أبلغهم "شفويا" باستقالته التي بدأ خبرها يتداول في حدود الساعة الخامسة مساءا, و هذا تحت "ضغط" أفراد عائلته الذين لم يستطيعوا ت حمل "التهجمات المتكررة" التي يتعرضون لها.  

"براف كان متعبا و طلبنا منه أن يأخذ قسطا من الراحة, حيث أبلغناه برفضنا لاستقالته التي لم يبلغها ابدا في شكل كتابي".

و بالنسبة للجنة التنفيذية، فإن رئيس اللجنة  الأولمبية و الرياضية الذي "نجدد له دعمنا الكامل، قد كان موضوع تحرش معنوي و تهجمات غير مبررة و متكررة ضد شخصه و كرامته و كرامة عائلته من قبل نفس أشخاص و هذا منذ بداية عهدته الأولمبية".

كلـمات مفتـاحيــة :
اللجنة الاولمبية الجزائرية : اعضاء اللجنة التنفيذية يرفضون استقالة "شفوية" لبراف
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 شباط/فبراير 2020 08:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.26

عرقاب يستعرض التعاون الطاقوي مع اللورد البريطاني ريشارد ريسبي

20.02.26

الجزائر العاصمة : عودة التزويد بالماء الشروب يوم الأربعاء قبل الأجل المحدد

20.02.26

الرئيس تبون يتوجه الى المملكة العربية السعودية في زيارة دولة تدوم ثلاثة أيام

20.02.26

السجل التجاري: ارتفاع عدد المسجلين الجدد خلال يناير 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019

20.02.26

اللجنة الاولمبية الجزائرية : اعضاء اللجنة التنفيذية يرفضون استقالة "شفوية" لبراف

20.02.26

هزة أرضية بشدة 4ر3 درجات قرب الحروش بولاية سكيكدة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.24

الجزائرية سيليا خشني تفوز بالجائزة الكبرى لأولمبياد الابتكار بالشرق الأوسط

20.02.24

 السيد شيتور يعلن عن تزويد الجامعة بقانون أساسي خاص قريبا

20.02.24

مياه : الجزائر تحوز على احتياطات "كافية" لتلبية حاجيات المواطنين هذا العام

20.02.24

فاو: تجربة الجزائر في تطوير الفلاحة الأسرية "تستدعي نقلها لعديد الدول"

20.02.24

تنصيب السيد نور الدين خالدي على رأس المديرية العامة للجمارك

20.02.24

مصفاة تكرير النفط بالجزائر العاصمة: دخول وحدات الانتاج حيز الخدمة