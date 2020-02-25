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البطولة الافريقية للمبارزة (أشبال-أواسط): ثلاث ميداليات للجزائر، منها ذهبيتان

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 19:19     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرات
البطولة الافريقية للمبارزة (أشبال-أواسط): ثلاث ميداليات للجزائر، منها ذهبيتان أرشيف

كيب كوست (غانا) - تحصلت الجزائر على ثلاث ميداليات، (ذهبيتان و فضية واحدة) ، خلال اليومين الأولين من البطولة الإفريقية للمبارزة لفئتي الأشبال والأواسط (ذكور-إناث)، الجارية بمدينة كيب كوست الغانية (24 - 29 فبراير).

وتوج بالذهبيتين، كل من فلاح داني أدم في سلاح الشيش (أشبال)، بعد فوزه في النهائي اليوم الثلاثاء، على نظيره المصري محمد الشرقاوي بنتيجة (15-06)، وزبوج صونيا في اختصاص الشيش (شبلات)، إثر فوزها في النهائي أمس الاثنين، على نظيرتها المصرية ملاك حمزة بواقع (15-12).

أما الفضية فكانت من نصيب شريف كرارية في سلاح السيف (أشبال)، إثر انهزامه في النهائي أمس الاثنين، أمام المصري ياسين محمد بواقع (04-15).

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وتجرى حاليا مباريات اختصاص الحسام (إناث)، حيث تأهلت الجزائريات : بن عدودة شيماء، كوثر محمد بلكبير ونايلة بن شقور، الى الدور ربع النهائي.

وتنطلق يوم غد الأربعاء مباريات فئة الأواسط، بإجراء مباريات : الشيش (إناث)، سيف (ذكور)، حسام (ذكور).

ويهدف المنتخب الجزائري إلى "حصد أكبر عدد من الألقاب" في هذا الموعد، حسب ما أفاد به رئيس الإتحادية بالنيابة، أمزيان الحسين.

وتشارك الجزائر في هذا الحدث القاري ب11 رياضيا (ثماني إناث وثلاثة ذكور)، بقيادة ثلاثة مدربين.

      

 

       قائمة الرياضيين الجزائريين:

- حسام (إناث): بن ع

دودة شيماء - كوثر محمد بلكبير- نايلة بن شقور- كحلي زهرة

- شيش (إناث): زبوج صونيا - مباركي مريم - نهال قمار

- شيش (ذكور): داني أدم - فرجيل ألبير

- سيف (اناث): زبوج يسرى

- سيف (ذكور): كرارية شريف

 

       المدربون: 

- أنيس حمامي (شيش) - ستيفان ديلونغان (شيش) - فريد بنور (سيف).

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البطولة الافريقية للمبارزة (أشبال-أواسط): ثلاث ميداليات للجزائر، منها ذهبيتان
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 19:19     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرة   شارك

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