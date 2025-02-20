ملاكمة/ الدورة التأهيلية للأولمبياد: تأهل الجزائري بن شبلة (91 كلغ) الى نصف النهائي

داكار - تأهل الملاكم الجزائري عبد الحفيظ بن شبلة (91 كلغ) اليوم الثلاثاء الى نصف نهائي الدورة التأهيلية الى اولمبياد طوكيو- 2020، الجارية بقاعة أرينا بداكار (السينغال)، عقب تغلبه بالنقاط على الغينيباري ابراهيما سوري.

وهذا التأهل هو الخامس للملاكمين الجزائريين الى نصف النهائي بعد تأهل كل من : يونس نموشي ( 75 كلغ)، محمد فليسي (52 كلغ)، بوعلام رميساء (51 كلغ) واشراق شايب (75 كلغ).

ويتقابل بن شبلة، صاحب الميدالية الذهبية في الالعاب الافريقية 2019 بالرباط، في نصف النهائي المقرر غدا الاربعاء مع المصري، علي كرار علي موسى يوسف.

وستتواصل منازلات الدور ربع النهائي ابتداء من الساعة (00ر19سا)، حيث ستعرف دخول إيمان خليف (60 كلغ)، حومري محمد (81 كلغ) وشعيب بولودينات (+91 كلغ).

بالمقابل، أقصي خمسة ملاكمين جزائريين آخرين من المنافسة، وهم: يحي عبدلي (63 كلغ)، شمس الدين كرامو ( 69 كلغ)، أسامة مرجان (-57 كلغ)، فاطمة الزهراء سنوسي (57 كلغ) وسارة كالي (69 كلغ).

وعند الرجال يتأهل أصحاب المراتب الثلاث الأولى إلى أولمبياد طوكيو-2020، بينما يتأهل في فئتي 91 و + 91 كلغ منشطا النهائي.

أما لدى السيدات، فتتأهل منشطات النهائي، باستثناء وزن 51 كلغ التي تقتطع فيه صاحبات المرتب الثلاث الأولى تأشيرة المرور إلى الأولمبياد.

وتتواصل منافسات الدورة التأهيلية بداكار حتى 29 فبراير، بمشاركة 13 ملاكما جزائريا ( 8 رجال و 5 سيدات).

وفي ختام الدورة ، يتأهل، 33 ملاكما (22 لدى الرجال و 11 لدى السيدات) الى موعد طوكيو- 2020 .