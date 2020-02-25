راوية يتحادث مع سفراء الدانمارك وكوبا وروسيا حول سبل تعزيز التعاون

الجزائر- استقبل وزير المالية, عبد الرحمان راوية, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة سفراء الدانمارك و كوبا و روسيا على التوالي فانيسا فيقا ساينز وأرماندو فيرغارا بوينو و إغور بلياييف الذين تطرق معهم إلى فرص التعاون, حسبما أفاد به يوم الاثنين بيان للوزارة.

و أوضح البيان أن السيد راوية استعرض خلال المحادثات وضع التعاون الثنائي سيما في المجالين الاقتصادي و المالي.

و حسب البيان فان وزير المالية حرص على شرح "أولويات مخطط عمل الحكومة و إعادة التأكيد على إرادة السلطات الجزائرية في مباشرة اصلاحات اقتصادية و اجتماعية قصد تمكين القوى الحية للبلاد سيما الشباب من التعبير بحرية و المساهمة في انشاء القيمة المضافة و استحداث الثروات في البلاد".

كما شكلت جهود العصرنة و التسهيلات المرتقبة لإنشاء المؤسسات و تحسين مناخ الأعمال عموما محور المحادثات.

و أضاف البيان أنه بعد الاشادة بمستوى العلاقات الودية القائمة مع هذه الدول "لوحظ وجود فرص هامة للتعاون و الشراكة "غير مستغلة".

و سمح تبادل وجهات النظر بتحديد عدد من المجالات التي ينبغي استغلالها لتعزيز هذه العلاقات.

و شكل اللقاء مع سفير روسيا فرصة للتطرق إلى برمجة الدورة المقبلة للجنة المختلطة التي يرأسها وزير المالية مناصفة.