Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرابطتان الأولى والثانية: معاقبة نصر حسين داي و مولودية بجاية بلقاء دون جمهور

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 09:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات

الجزائر - عاقبت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم فريقي نصر حسين داي (الرابطة الأولى) ومولودية بجاية (الرابطة الثانية) بلقاء واحد دون جمهور, حسبما أفادت به الهيئة المسيرة للبطولتين المحترفتين على موقعها الرسمي يوم الاثنين.

وسلطت ذات الهيئة, غرامة مالية على كلا الفريقين بقيمة 200 ألف دينار جزائري, بسبب رمي المقذوفات, يضيف المصدر.

وجاء ذلك خلال المباراة التي جمعت نصر حسين داي بالضيف اتحاد بلعباس (1-1) يوم السبت ضمن الجولة 19 عن الرابطة الأولى.

في حين, عوقبت مولودية بجاية على خلفية مباراتها أمام الضيف سريع غليزان (2-2) برسم الجولة 20 من الرابطة الثانية.

من جهة اخرى, عاقبت اللجنة لاعبي فريق اتحاد عنابة, عبد الملك هادف وأكرم تومي بأربع مباريات, بسبب "تصرف غير رياضي تجاه الرسميين", خلال لقاء الفريق أمام الضيف مولودية العلمة (خسارة 1-3).

كما تم تغريم الثنائي المذكور ماليا, بمبلغ 40 ألف دج.

آخر تعديل على الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 09:39
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطتان الأولى والثانية: معاقبة نصر حسين داي و مولودية بجاية بلقاء دون جمهور
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 09:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.25

أمير دولة قطر يشرع في زيارة رسمية الى الجزائر

20.02.25

تونس: الأحزاب والكتل البرلمانية المكونة للائتلاف الحكومي  توقع على مذكرة "التعاقد"

20.02.25

الجزائر ستشرع في تصدير البنزين ابتداء من 2021

20.02.25

مصفاة الجزائر: ارتفاع قدرات الانتاج إلى 6ر3 مليون طن سنويا

20.02.25

78 ألف إصابة بفيروس كورونا حول العالم معظمها في الصين

20.02.25

راوية يتحادث مع سفراء الدانمارك وكوبا وروسيا حول سبل تعزيز التعاون

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.24

الجزائرية سيليا خشني تفوز بالجائزة الكبرى لأولمبياد الابتكار بالشرق الأوسط

20.02.24

 السيد شيتور يعلن عن تزويد الجامعة بقانون أساسي خاص قريبا

20.02.24

مصفاة تكرير النفط بالجزائر العاصمة: دخول وحدات الانتاج حيز الخدمة

20.02.24

مياه : الجزائر تحوز على احتياطات "كافية" لتلبية حاجيات المواطنين هذا العام

20.02.24

وفاة عضو مجلس الأمة المجاهد الطيب فرحات حميدة عن عمر ناهز101 عاما

20.02.24

تنصيب السيد نور الدين خالدي على رأس المديرية العامة للجمارك