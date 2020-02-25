الرابطتان الأولى والثانية: معاقبة نصر حسين داي و مولودية بجاية بلقاء دون جمهور

وسلطت ذات الهيئة, غرامة مالية على كلا الفريقين بقيمة 200 ألف دينار جزائري, بسبب رمي المقذوفات, يضيف المصدر.
وجاء ذلك خلال المباراة التي جمعت نصر حسين داي بالضيف اتحاد بلعباس (1-1) يوم السبت ضمن الجولة 19 عن الرابطة الأولى.
في حين, عوقبت مولودية بجاية على خلفية مباراتها أمام الضيف سريع غليزان (2-2) برسم الجولة 20 من الرابطة الثانية.
من جهة اخرى, عاقبت اللجنة لاعبي فريق اتحاد عنابة, عبد الملك هادف وأكرم تومي بأربع مباريات, بسبب "تصرف غير رياضي تجاه الرسميين", خلال لقاء الفريق أمام الضيف مولودية العلمة (خسارة 1-3).
كما تم تغريم الثنائي المذكور ماليا, بمبلغ 40 ألف دج.