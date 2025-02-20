ملاكمة/تأهيليات أولمبية: اقصاء الجزائري مرجان (57 كلغ) في ثمن النهائي

الاتحاد العام للعمال الجزائريين بدأ معركة التغيير ومنح القواعد النقابية كل الحرية في اختيار ممثليها -

الرابطة الأولى/الجولة الـ19/: مولودية الجزائر تطيح باتحاد الجزائر1-0 وتستعيد الوصافة -

محروقات: اقتناء ثلاث ناقلات لتعزيز التموين بالمنتجات المكررة وغاز البترول المميع -

إيداع مدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية مختار رقيق الحبس المؤقت -

الرئيس تبون يستقبل السيد فنيش و رؤساء الهيئات الدستورية المشاركة في الندوة الدولية حول القضاء الدستوري -

الانتقال الطاقوي: استراتيجية وطنية لتطوير الطاقات المتجددة بطاقة 16 ألف ميغاواط في آفاق 2035 -

الوزير الأول يدشن محطة جديدة لضغط الغاز وإعادة ضخه في حاسي مسعود -

تكوين مهني: تمديد فترة التسجيلات لدورة فبراير الى غاية الفاتح مارس المقبل -

براقي: ضرورة تسريع وتيرة تحويل تسيير المياه من مصالح البلدية نحو الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير -

الجزائر-الاتحاد الاوروبي: عجز دائم في الميزان التجاري خارج المحروقات بالنسبة للواردات -

نحو التكفل بتغطية مناطق الظل بخدمتي البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية -

الدعوة للتحرير الابداع و النهوض بقطاع السينما -

فاو: تجربة الجزائر في تطوير الفلاحة الأسرية تستدعي نقلها لعديد الدول -

الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان: وزير الخارجية الفلسطيني يجدد رفض بلاده لـ صفقة القرن -

الإساءة لرموز الثورة التحريرية: منظمة المجاهدين تدعو إلى تطبيق قوانين الجمهورية بكل صرامة -

اللواء شنقريحة يستقبل من طرف ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية -

مشروع نموذجي للتربية العلاجية في مجال داء السكري على مستوى الوكالات الصيدلية -

أساتذة التعليم الابتدائي مستعدون للتشاور مع الوصاية -

تونس: الفخفاخ يشدد على التماسك والانسجام لنجاح الحكومة الجديدة قبل يومين من التصويت على منح الثقة -