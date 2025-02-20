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ملاكمة/تأهيليات أولمبية: اقصاء الجزائري مرجان (57 كلغ) في ثمن النهائي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 09:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

داكار- أقصي الملاكم الجزائري اسامة مرجان (-57 كلغ) يوم الاثنين في الدور ثمن النهائي للدورة التأهيلية الى اولمبياد طوكيو- 2020 , الجارية بقاعة أرينا بداكار (السينغال), عقب خسارته امام الانغولي  بيدرو مانويل بالنقاط.

ويأتي تعثر مرجان بعد اقصاء كل من فاطمة زهراء سنوسي (57 كلغ) في الدور ربع النهائي , اثر خسارتها امام  البتسوانية , كنوسي سادي و سارة كالي ( 69 كلغ) في ثمن النهائي  عقب انهزامها بالنقاط  امام الايفوارية سيدجا سانوغو.

وقبلها  تأهلت الملاكمة الجزائرية, إشراق شايب (75 كلغ)  الى نصف نهائي حيث ستواجه نظيرتها المغربية خديجة ماردي , بعد غد الاربعاء لحساب  الدور نصف النهائي.

وتعرف منافسات اليوم الخامس من الدورة التأهيلية بداكار, دخول شمس الدين  كرامو ( 69 كلغ) الذي سيتقابل مع الغاني جيسي لارتي في اطار الدور ثمن النهائي .

وتأهل أمس الاحد اربعة ملاكمين جزائريين الى الدور ربع النهائي وهم :  يحي عبد لي (63 كلغ), محمد فليسي ( 52 كلغ), ايمان خليف ( 60 كلغ) ويونس نموشي  (75 كلغ).

وعند الرجال يتأهل اصحاب المراتب الثلاث الاولى الى اولمبياد  طوكيو-  2020 , بينما يتأهل في فئتي 91 و + 91 كلغ , منشطا النهائي.

اما لدى السيدات,  فتتأهل منشطات النهائي , باستثناء وزن 51 كلغ التي تقتطع فيه صاحبات المرتب الثلاث الاولى  تأشيرة المرور الى الاولمبياد.

وتتواصل منافسات الدورة التأهيلية بداكار حتى 29 فبراير , بمشاركة  13 ملاكما جزائريا  ( 8 رجال و 5 سيدات).

وفي ختام الدورة , يتأهل, 33 ملاكما ( 22 رجلا ة 11 سيدة) الى موعد طوكيو- 2020.

آخر تعديل على الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 09:17
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ملاكمة/تأهيليات أولمبية: اقصاء الجزائري مرجان (57 كلغ) في ثمن النهائي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 09:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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