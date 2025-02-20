ملاكمة/تأهيليات أولمبية: اقصاء الجزائري مرجان (57 كلغ) في ثمن النهائي

ويأتي تعثر مرجان بعد اقصاء كل من فاطمة زهراء سنوسي (57 كلغ) في الدور ربع النهائي , اثر خسارتها امام البتسوانية , كنوسي سادي و سارة كالي ( 69 كلغ) في ثمن النهائي عقب انهزامها بالنقاط امام الايفوارية سيدجا سانوغو.
وقبلها تأهلت الملاكمة الجزائرية, إشراق شايب (75 كلغ) الى نصف نهائي حيث ستواجه نظيرتها المغربية خديجة ماردي , بعد غد الاربعاء لحساب الدور نصف النهائي.
وتعرف منافسات اليوم الخامس من الدورة التأهيلية بداكار, دخول شمس الدين كرامو ( 69 كلغ) الذي سيتقابل مع الغاني جيسي لارتي في اطار الدور ثمن النهائي .
وتأهل أمس الاحد اربعة ملاكمين جزائريين الى الدور ربع النهائي وهم : يحي عبد لي (63 كلغ), محمد فليسي ( 52 كلغ), ايمان خليف ( 60 كلغ) ويونس نموشي (75 كلغ).
وعند الرجال يتأهل اصحاب المراتب الثلاث الاولى الى اولمبياد طوكيو- 2020 , بينما يتأهل في فئتي 91 و + 91 كلغ , منشطا النهائي.
اما لدى السيدات, فتتأهل منشطات النهائي , باستثناء وزن 51 كلغ التي تقتطع فيه صاحبات المرتب الثلاث الاولى تأشيرة المرور الى الاولمبياد.
وتتواصل منافسات الدورة التأهيلية بداكار حتى 29 فبراير , بمشاركة 13 ملاكما جزائريا ( 8 رجال و 5 سيدات).
وفي ختام الدورة , يتأهل, 33 ملاكما ( 22 رجلا ة 11 سيدة) الى موعد طوكيو- 2020.